Colau: "Molta gent està perplexa perquè el PSC no estigui a les manifestacions" pels presos polítics

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no ha volgut explicar avui al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio què ha votat a la consulta interna de Barcelona on Comú on s'està decidint si manté el pacte amb el PSC a l'Ajuntament de Barcelona. Ha reconegut que "molta gent està perplexa perquè el PSC no estigui a les manifestacions" on es demana la llibertat dels presos polítics. De fet, ha reconegut que ella seria a la protesta d'avui a Barcelona. També ha dit que amb els socialistes "es va fer un pacte amb un programa concret que s'està complint" i del quan en fan "una valoració positiva". Tot i això, ha afegit "ha passat una cosa terrible i el PSC ha estat coautor o colegitimador d'aquest escenari", en referència a l'aplicació de l'article 155 de la constitució espanyola.

Colau ha explicat que els càrrecs electes havien acordat no dir el seu vot per no influir i ha recordat que els 15.000 inscrits de la formació poden votar fins a les dotze de la nit, ella encara no ho ha fet però preveu fer-ho avui mateix. Pel que fa a l'Ajuntament, Colau també ha reconegut que la violència policial de l'1-O havien perjudicat la imatge de la ciutat, en referència al Mobile World Congress. En aquest sentit, ha assegurat que havien fet "molta feina" per donar el missatge que "més enllà de moments puntuals com aquest, com passa a tot arreu, aquí hi ha una normalitat absoluta". Ha assegurat que la propera edició del congrés dels mòbils estava completament garantida i que hi havia un acord fins el 2023 però ha admès que calia "treballar per recuperar la normalitat".

L'alcaldessa manté que no es reconeix en la paraula "unionista" i l'ha definida de "terme impropi per la qüestió catalana perquè ve d'un altre país" -en referència a la lluita per l'alliberament d'Irlanda- i ha afegit que mai ha estat nacionalista, "ni catalana ni encara menys espanyola", tot i que sí que té un projecte per Catalunya "en clau sobiranista". En aquest sentit, ha reconegut que "l'estat de les autonomies està esgotat i després dels fets de l'1 d'octubre això és evident". Considera que s'haurà de revisar "de manera democràtica" la relació entre Catalunya i Estat però que també caldrà revisar "les estratègies per fer-ho possible" perquè les que s'han seguit fins ara no han funcionat. En aquest sentit, ha tornat a reivindicar el referèndum d'autodeterminació que reclama el 80% de la població.

Colau no ha volgut entrar en la polèmica sortida de Podem del fins ara dirigent de la formació Albano Dante Fachín. "Prefereixo no opinar perquè aquí hi ha una història molt llarga d'una formació de la qual no sóc membre", ha dit.