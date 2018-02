Colau: "No participaré en un acte de vassallatge impropi del segle XXI"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat avui la seva plantada al rei en el "besamans" del Mobile World Congress (MWC). L'alcaldessa ha assegurat que no vol retre "un vassallatge impropi d'una democràcia del segle XXI" perquè no es tracta "d'un càrrec elegit democràticament sinó hereditari".

Colau, al costat del president del Parlament i representants de la Generalitat, protagonitzarà avui una plantada a Felip VI en la recepció de benvinguda amb motiu de la nova edició del MWC.

En un escrit a les xarxes socials, Colau s'ha reafirmat avui amb més duresa: "En una democràcia avançada qualsevol càrrec públic, el rei també, ha de poder ser criticat i qüestionat. Més encara si no és un càrrec elegit democràticament sinó hereditari. Per tot plegat, avui i demà coincidiré cordialment amb el rei però no participaré en el besamans que, com el mateix nom indica, és un acte d'homenatge i vassallatge impropi d'una democràcia del segle XXI".

Colau s'ha ratificat així en les seves crítiques al rei pel seu paper en el referèndum de l'1-O i després de les càrregues policials, i ha subratllat que "el rei no ha tingut un mínim gest d'empatia cap a la gent que va patir aquelles càrregues i va fer un discurs duríssim avalant la línia repressiva, en lloc d'intentar apaivagar el conflicte i aportar serenitat, que era el que en principi s'esperaria d'un cap d'estat".

"Ahir vaig explicar que no participaré en la recepció protocol·lària del rei, el que col·loquialment es coneix com a 'besamans'. Sí que participaré en el sopar i en la inauguració del Mobile World Congress, on coincidiré amb el rei i altres institucions. Allà ens relacionarem amb respecte entre representants de diferents institucions que hem treballat intensament perquè aquesta edició del Mobile sigui un èxit. Però una cosa és el respecte institucional i una altra l'homenatge. I més en els temps que corren", ha explicat Colau.

En aquest punt, l'alcaldessa de Barcelona estén el seu raonament a qüestions lligades a la llibertat d'expressió i assegura que últimament s'ha vist com "la llibertat d'expressió es limita a una velocitat preocupant".

"Dins d'aquesta limitació s'intenta que la figura del rei sigui intocable i que tota crítica sigui feta des de la por", ha denunciat Colau, que ha recordat el cas del raper mallorquí Valtonyc, que "ha estat condemnat aquesta setmana a tres anys i mig de presó per les seves cançons". "I encara que algunes de les seves lletres em desagradin profundament i em provoquin rebuig", ha dit Colau, "trobo una aberració que se li imputi un any per injúries a la Corona".

L'alcaldessa ha acabat el seu escrit a les xarxes socials assegurant que Barcelona, a més d'innovadora, és una "ciutat compromesa amb la llibertat d'expressió, la pau i els drets humans, i per això demanem respecte".