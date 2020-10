Barcelona adjudica una part de l'atenció domiciliària a una empresa d'un fons d'inversió

L'adjudicació del contracte per a l'atenció domiciliària de Barcelona (SAD), que és el segon de més envergadura de l'Ajuntament, torna a generar polèmica. Si l'última vegada dues empreses mercantils vinculades a Sacyr i ACS (Valoriza i Clece) van desbancar l'ONG Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), ara el 50% del servei se l'adjudica Servisar, filial del grup Domusvi, que té com a accionista majoritari el fons Intermediate Capital Group (ICG). Aquest fons té filials a l'illa de Jersey, un territori que tradicionalment s'ha considerat un paradís fiscal tot i que actualment no s'inclou a la llista de la UE de territoris no cooperadors a efectes fiscals.

El govern de Colau va aprovar el 2016 una guia de contractació pública social que establia que els contractistes no haurien de tenir relació econòmica ni financera amb un país considerat paradís fiscal. Fonts municipals defensen que Jersey no figura a la llista europea de territoris opacs i que, de fet, l'empresa adjudicatària té desenes de contractes amb el Govern per gestionar residències.

Florentino i Sacyr es queden l’atenció domiciliària a Barcelona

L'adjudicació del nou contracte s'ha aprovat avui al consell rector de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), on s'ha establert que Suara mantindrà el servei en dues de les quatre zones en què es divideix Barcelona i que a les altres dues serà Servisar qui s'ocuparà de l'atenció domiciliària. Es tracta d'un contracte de més de 190 milions d'euros per als quatre lots durant dos anys, 96,3 dels quals correspondrien ara a Servisar. Aquesta empresa, especialitzada en serveis socials, oferirà el servei a l'Eixample i Gràcia, que són el lot dos dels concurs, i a Sant Andreu i Sant Martí, que formen el lot número quatre. El SAD atén actualment més de 24.000 persones a tota la ciutat i el govern municipal preveu que el nou contracte serveixi per introduir millores en el servei, com ara l'extensió del sistema conegut com a superilles de les cures.

Les entitats socials opten a recuperar l'assistència domiciliària a Barcelona

L'equip de Colau va donar per avalada la prova pilot que va fer el mandat passat amb les superilles socials, amb 10 o 12 treballadors atenent entre 40 i 60 persones fixes, i busca estendre el model a la resta de la ciutat. Els plecs també inclouen la pujada salarial per a les treballadores del sector –prop de 4.000– que es va aprovar al nou conveni col·lectiu i un contracte de control per garantir l'equitat del servei independentment de l'empresa proveïdora.

La polèmica per la possible adjudicació del contracte a una empresa amb matriu a Jersey ja va sacsejar l'actualitat municipal, a la primavera. ERC, per exemple, va presentar un prec al govern en què demanava revisar els termes de la contractació i avui s'ha abstingut en la votació perquè es votaven tots els lots com un paquet únic. També Ciutadans i Barcelona pel Canvi s'han abstingut. Junts per Catalunya, que avui ha votat a favor de l'adjudicació, anteriorment havia acusat l'alcaldessa de "saltar-se a la torera" un dels continguts del codi ètic del consistori.