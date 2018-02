Colau adjudica les obres de Glòries a 20 empreses

A principis del mes vinent els operaris tornaran a la plaça de les Glòries i reprendran les obres per construir aquest tram soterrat de la Gran Via. El túnel costarà 68,8 milions d’euros (IVA exclòs). També s’ha adjudicat la urbanització d’una part del parc que hi haurà a sobre, que costarà 12,9 milions d’euros (IVA exclòs). La superfície del nou pulmó de la ciutat ocuparà 45.000 metres quadrats i es dirà Canòpia. L’obra sencera, que aquest dimarts va adjudicar a un total de 20 constructores el consell d’administració de l’empresa pública BIMSA sense vots en contra, no s’acabarà fins al 2021, però a mesura que avancin els treballs de soterrament ja s’hi anirà urbanitzant al damunt. L’any vinent es veuran els primers canvis.

Les obres es van aturar el mes d’abril passat després de diversos incompliments i endarreriments de les antigues empreses adjudicatàries. Aquest cop, el túnel que construeixin els operaris, que comença al carrer Castillejos, no s’acabarà al carrer Badajoz, sinó que continuarà fins a la Rambla del Poblenou. I és que aprofitant que calia tornar a redactar el projecte i licitar les obres, l’Ajuntament de Barcelona ja va incloure el segon túnel en el concurs. El túnel, que només serà en direcció sortida de la ciutat, tindrà una longitud de 957 metres. Per la Gran Via surten cada dia 90.000 cotxes. Una altra diferència en la represa de les obres és que, en comptes d’una gran unió temporal d’empreses (UTE), les obres aniran a càrrec d’una vintena de constructores, organitzades en unes quantes UTE. L’objectiu de repartir més les adjudicacions és reduir el risc d’encariment o de retard.

La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, va celebrar ahir l’adjudicació i va recordar que s’està complint el calendari previst. Els partits de l’oposició de l’Ajuntament de Barcelona van ser molt crítics amb el fet que el govern municipal aturés unes obres que es van acordar el 2007 amb el Compromís per Glòries. Tot i així, l’equip de l’alcaldessa Ada Colau no va dubtar a suspendre les obres de l’anterior UTE quan es van detectar les irregularitats. Segons Sanz, algunes de les empreses de l’anterior UTE, Copisa i Benito Arnó e Hijos, també van presentar oferta per a la nova adjudicació però la seva proposta contenia una baixa temerària, és a dir, que tenia un preu tan ajustat que difícilment es podria complir.

Sanz també va destacar que en la nova adjudicació “es preveuen millores d’entre el 10% i el 20% dels salaris dels treballadors” i que, a partir d’ara, les obres estaran molt més controlades per l’Ajuntament per evitar sorpreses.

Un projecte en cinc lots

Les obres dels dos túnels s’han separat en cinc lots. El primer, un dels més difícils perquè afecta el primer túnel que necessita un important desnivell per passar per sota del túnel d’Adif existent, s’ha adjudicat a la UTE Romà Infraestuctures i Servies i SAU-Construcciones Deco, SA. El segon, que fa referència al parc, serà per a Ferrovial-Groman, SA. El tercer, que ha d’executar el dipòsit d’emmagatzematge d’aigua freàtica, serà per a José Antonio Romero Polo, SAU. Els dos lots restants, que afecten el segon túnel, seran per a Construcciones Pérez Villora SA i per a Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA. El grup municipal d’ERC va denunciar que entre les empreses adjudicatàries hi havia Ferrovial. El seu portaveu, Jordi Coronas, va dir: “És inaudit que hagin paralitzat la ciutat durant mesos i acabin recorrent novament a una empresa que s’ha demostrat que pagava en la trama del 3%”.