Colau amplia la llista de barris on no es poden obrir botigues de 'souvenirs'

El govern d'Ada Colau ha ampliat el nombre de carrers on no es poden obrir botigues de 'souvenirs'. La prohibició, que vol evitar que l'oferta de samarretes i records de Barcelona desplaci el comerç tradicional, afectarà també l'entorn del Camp Nou (Les Corts) i el de la Casa Vicens (Gràcia). A més, s'amplia les zones que ja estaven protegides, com els barris de Ciutat Vella, la Sagrada Família i el Park Güell. Així ho determina el nou Pla especial d'ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d'articles de record o 'souvenirs' a la ciutat de Barcelona publicat avui al Butlletí Oficial Provincial de Barcelona.

Les limitacions de botigues de 'souvenirs' s'apliquen a Barcelona des del 2008. Inicialment només afectaven a La Rambla i una part de La Sagrada Família, però el 2012 el govern municipal va decidir ampliar el veto en aquesta zona de l'Eixample, on la pressió turística no ha parat de créixer els darrers anys.

Sant Antoni

El febrer de l'any passat, el govern de Colau també va blindar vint illes del barri de Sant Antoni, on s'està produint un procés de gentrificació, que es pot alimentar encara més amb la propera inauguració del mercat. La prohibició afectava a bars i locals de records. Ara, amb la nova limitació, el veto afecta a un total de 23 illes, inclosa la del propi mercat. El perímetre afectat és el que queda entre els carrers Casanova, ronda Sant Antoni, avinguda del Paral·lel, carrer Calàbria i Sepúlveda.

Camp Nou

El camp del F.C. Barcelona no tenia fins ara cap tipus de protecció, però "la gran capacitat d'atracció de visitants" ha fet necessària la regulació, segons l'Ajuntament. El perímetre afectat és entre la travessera de Les Corts, per sota el Camp Nou, fins a la sortida d'aquesta estació de metro.

Sagrada Família

Els carrers amb risc que el seu comerç es destini només als turistes no han parat de créixer durant els darrers anys, segons els diferents governs municipals. Inicialment, la zona de protecció de l'entorn del Temple afectava a 15 illes de l'Eixample. El 2012, es va ampliar fins a 24, ja que el desplaçament de la zona d'aparcament dels autocars a la Diagonal va provocar que els comerços d'aquell entorn també s'adaptessin a la nova oferta. Ara, encara s'afegeixen 15 illes més a la protecció.

Park Güell

L'augment dels visitants al Park que va dissenyar Antoni Gaudí a la falda del Carmel, al Guinardó, també ha obligat a l'Ajuntament ha incrementar la protecció dels negocis en aquesta zona de la ciutat. L'Ajuntament impedirà les botigues de records a tots els itineraris que fan servir els turistes per arribar fins al Park Güell. Pel que fa al districte de Gràcia, la zona protegida va des de la travessera de Dalt, l'avinguda Vallcarca, el passeig Mare de Déu del Coll i el carrer Santuari. Pel que fa a Horta-Guinardó, la protecció és entre la travessera de Dalt, la plaça Alfons X i el recinte modernista de Sant Pau.

Casa Vicens

La protecció dels entorns d'aquesta creació d'Antoni Gaudí, aixecada entre 1883 i 1888, és una de les grans novetats. La Casa Vicens va obrir les seves portes el novembre del 2017 i es preveu que tindrà una gran afluència de turistes. L'àmbit de protecció és entre el carrer Gran de Gràcia, l'avinguda Príncep d'Astúries i la rambla del Prat.