Els desnonaments s'aturen mentre duri la crisi sanitària

S'aturen els desnonaments a Barcelona i a tot Catalunya. L'emergència sanitària que està obligant a confinar milers de persones i tancar serveis també ha comportat que els jutjats hagin decidit aturar "totes les actuacions judicials que no siguin urgents", i això inclou també els desnonaments previstos per als pròxims dies i mentre es mantingui la situació d'excepcionalitat.

Així ho va decidir ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i avui ho ha confirmat la regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Lucia Martín, en un missatge a les xarxes socials. Martín ha explicat que els serveis dels jutjats han accedit a la proposta de l'Ajuntament, que aquest matí ja havia demanat per carta la mesura per evitar posar en risc les persones més vulnerables. Martín també ha desitjat que "la mesura s'acabi estenent a tot l'Estat".

El cert, però, és que no només l'Ajuntament havia fet aquesta petición. La Generalitat també havia adreçat una carta als magistrats en la mateixa línia i els moviments socials, com el Sindicat de Llogaters, també fa dies que reclamen un pla de xoc especial a les autoritats davant la crisi del coronavirus per posar "la vida i les persones com a prioritat".

Aquest divendres al matí l'alcaldessa Ada Colau, però, ha insistit que el seu govern havia explicat que s'havia adreçat per carta al president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, per demanar-li que s'apliqui aquesta mesura per protegir les persones més vulnerables i els treballadors municipals que acompanyen aquest col·lectiu, format en molts casos per gent gran o persones amb malalties cròniques i, per tant, població de risc pel coronavirus. Colau, que continua confinada a casa seva per haver tingut contacte amb infectats i sense símptomes, detallava al matí que hi ha desenes de desnonaments previstos per a les pròximes setmanes.

"La situació excepcional requereix mesures extraordinàries per frenar la propagació i per alleujar la població vulnerable de l’impacte de la crisi econòmica que segur que comportarà aquesta emergència sanitària", escriu Colau, que posa com a exemple la suspensió de quotes hipotecàries que ha aplicat Itàlia.

L'atenció als més vulnerables és una prioritat de l'Ajuntament de Barcelona, ha explicat Colau en una entrevista a RAC1 en què ha informat que s'ha demanat a tots els treballadors municipals que estiguin a disposició de la ciutat per atendre aquests col·lectius. També ha posat el focus en els nens que només feien l'àpat escolar, ara que els centres educatius estan tancats.