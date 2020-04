Colau i els principals alcaldes de l'Estat reclamen eines per fer front al "desequilibri pressupostari"

La crisi del coronavirus ha sumat a l'habitual infrafinançament dels municipis un "desequilibri pressupostari", tant per la caiguda dels ingressos com per la disminució de la despesa. En el cas de Barcelona, aquesta situació implica una caiguda d'uns 200 milions d'euros, segons ha calculat l'Ajuntament, i és per això que l'alcaldessa, Ada Colau, i els alcaldes de les altres sis principals ciutats de l'Estat demanen al govern espanyol més eines i recursos per poder fer-hi front.

Aquesta ha sigut la principal conclusió de la reunió per videoconferència que Colau ha mantingut aquest matí amb els governs dels municipis amb més població d'Espanya, que, a part de Barcelona, són Madrid (PP), València (Compromís), Sevilla (PSOE), Saragossa (PP), Màlaga (PP) i Múrcia (PP). "Reclamem un canvi del marc financer", diu la declaració conjunta dels alcaldes –tinent d'alcalde en el cas de Màlaga, ja que l'alcalde està de baixa–. Un canvi, ha dit Colau en roda de premsa, que hauria d'implicar més "flexibilitat pressupostària" i més "capacitat de finançament".

"Que es flexibilitzin els criteris d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa per augmentar la despesa pública", demanen els signants de la declaració, que han decidit seguir reunint-se en els pròxims mesos i incorporar a les trobades els alcaldes de Bilbao, Las Palmas i Palma. Els municipis, que aposten per poder disposar del superàvit del 2019 i els "romanents acumulats" en exercicis anteriors, també demanen "accés" als fons europeus extraordinaris per a la crisi i que s'habilitin "fons nacionals" per finançar els dèficits que s'estan generant a les arques municipals.

Així mateix, reclamen "mecanismes de finançament i recursos per desenvolupar programes d'ocupació" i que l'Estat permeti als ajuntaments "avalar línies de crèdit per ajudar autònoms i pimes", des de comerços de barri al sector de la cultura, segons ha exemplificat Colau. L'alcaldessa de la capital catalana ha volgut deixar clar que aquest seguit de punts no són una "reclamació" sinó una "proposta de solució", i ha subratllat la necessitat de més "cooperació" i "unitat" institucional, tant a nivell local com amb les comunitats autònomes i l'Estat per afrontar l'emergència sanitària i la crisi social que se'n deriva.

"Resulta també essencial [...] que els grans ajuntaments d'Espanya tinguem participació activa en els plans estatals i autonòmics relacionats amb la crisi del coronavirus i en els quals sigui necessària la nostra participació com a administració municipal", sentencia la declaració dels alcaldes, i argumenta: "Som a la primera línia d'exposició, estem participant activament en la lluita contra la pandèmia i les seves conseqüències i volem seguir fent-ho".

Crida a Europa per a una resposta social a la crisi

En paral·lel a la reunió a nivell estatal, Colau també ha enviat una carta aquest dimarts a Europa juntament amb les alcaldesses de París, Anne Hidalgo, i Amsterdam, Femke Halsema, i l'alcalde de Milà, Giuseppe Sala, segons ha informat l'ACN. Una missiva per reclamar una sortida social a la crisi provocada pel coronavirus que s'allunyi de l'austeritat. Publicat en diaris europeus, l'escrit celebra l'"avenç" que suposa l'acord de l'Eurogrup de mobilitzar 500.000 milions d'euros però diu que s'han de prendre altres "decisions importants".

En aquest sentit, les quatre ciutats demanen no repetir la "fórmula fracassada del 2008" i que la resposta d'ara es basi "en els principis de solidaritat i cooperació". En la línia del que reclamaven a nivell estatal, els alcaldes demanen poder "accedir de manera directa a part dels fons estructurals" que ha desbloquejat la Comissió Europea, i reclamen que es comparteixin "els costos de la reactivació entre l'Europa del nord i la del sud, en mostra de solidaritat europea". "Som ciutats europees i europeistes i confiem que, aquesta vegada, les autoritats europees estiguin a l'altura de les circumstàncies", declaren.