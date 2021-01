Colau salva l'intent de reprovació per l'escapada familiar a la Garrotxa

Les coses a l'Ajuntament de Barcelona han canviat molt en aquest mandat respecte a l'anterior, quan l'alcaldessa Ada Colau acumulava reprovacions – fins a sis– per motius diversos. Ara el primer intent de castigar políticament l'alcaldessa ha quedat en no res. JxCat només ha rebut el suport de Cs en la proposta de reprovació a Colau per la seva sortida de Barcelona la nit de Reis per passar uns dies en una casa rural de la Garrotxa amb la seva família.

El debat, que ha sigut dur, s'ha girat en part en contra del grup proposant, que ha rebut dures crítiques, tant del govern municipal com d'ERC i fins i tot del PP i Barcelona pel Canvi, per posar el focus en la vida personal de l'alcaldessa tenint en compte que, amb la seva escapada, no va incomplir cap de les mesures de confinament: va marxar abans que entrés en vigor el confinament municipal i el supòsit de retorn al propi domicili, cosa que va fer el dissabte 9 de gener, sempre està autoritzat. El govern municipal, ERC i Barcelona pel Canvi han votat en contra de la proposta, mentre que el PP s'ha abstingut i la reprovació només ha sumat els nou vots de JxCat i Cs.

"Per sort els han parat els peus des de les dues bancades: la dreta i l'independentisme", ha celebrat el regidor dels comuns Jordi Martí, que, acostumat ja als temes delicats, ha sigut l'encarregat de defensar el paper de Colau i ha elogiat que, a les portes de la campanya electoral, ERC s'hagi distanciat de JxCat.

Per a l'altre Jordi Martí del consistori, el de JxCat, tot i que legal, l'escapada familiar de l'alcaldessa va ser "irresponsable" i demostra que Colau "no va estar a l'altura de les responsabilitats del moment", tenint en compte no només les restriccions sanitàries, sinó l'avís de risc de neu i gel pel temporal Filomena. "De l'alcaldessa de Barcelona, se n'espera lideratge i exemplaritat", ha apuntat, i fins i tot ha recordat que aquells dies a la ciutat van morir dues persones sense sostre, una vinculació que li han retret grups com Barcelona pel Canvi.

Des d'ERC, el regidor Jordi Coronas, ha sigut especialment crític amb les intencions de JxCat i ha titllat el debat de "barroer". Ha remarcat, com també ha fet Josep Bou, del PP, que hi ha molts motius per reprovar Colau, però no aquest. El republicà ha posat a la llista aspectes com que no s'ensenyi l'expedient del frustrat concert als terrats o que no s'impedís la subhasta del Front Marítim. I el popular hi ha posat aspectes més polítics, com que s'hagi retirat el retrat del rei d'Espanya de la sala de plens.

"En política hem de ser honestos i semblar-ho: ¿no han dinat amb algú de la família?, ¿no s'han desplaçat en cap moment fora de Barcelona?, ¿no han rebut familiars? Ens reprovem tots?", s'ha preguntat el republicà Jordi Coronas, que ha recelat sobre les intencions de la proposta de JxCat i els ha remarcat que amb el seu vot en contra no estan "salvant Colau", sinó, ha dit, "la dignitat de tots els regidors".

Des de Barcelona pel Canvi, que ha votat en contra de la reprovació, Eva Parera ha demanat fugir de personalismes i ser "més rigorosos" per no deixar "tocada de mort" la credibilitat dels polítics.