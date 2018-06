Colau fa "una última crida perquè el PSC no s'aliï amb la dreta" a Badalona

Quan faltava una hora perquè se celebrés el ple municipal que ha de fer fora de l'alcaldia de Badalona Dolors Sabater amb una moció de censura que faria alcalde el socialista Àlex Pastor amb els vots del PP d'Albiol i Ciutadans, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha volgut donar suport a la seva homòloga a la ciutat metropolitana i ha fet "una última crida perquè el PSC no s'aliï amb la dreta".

Després de mantenir una breu reunió amb Sabater, Colau ha manifestat que no entén "quina ànima del PSC fa una aliança amb la dreta del senyor Albiol per fer fora un govern del canvi que està implementant polítiques socials a Badalona". La líder dels comuns ha recordat que "fa molt pocs dies s'han unit diverses forces per fer fora el PP del govern d'Espanya i tothom ha vist el canvi, tothom ha vist la distensió i que s'ha obert un horitzó d'esperança a Catalunya i a tot l'estat espanyol". Colau també ha qualificat Albiol de "racista" i s'ha mostrat convençuda que "és inviable, impossible governar amb tres regidors", tal com hauria de fer el PSC si prospera la moció, ja que els els populars no tenen previst entrar al govern.

L'encara alcaldessa Dolors Sabater ha lamentat que "a poca estona del ple de la moció de censura" encara no saben "què passarà": "Estem en mans del Partit Popular i amb la incertesa de com quedaran tots els projectes". "Ahir a la nit parlava amb Pastor pel traspàs de poder i em va dir que depenent del que passés avui ja ens reuniríem", va explicar Sabater.

A les portes de la Casa de la Vila, desenes de persones s'aplegaven per posicionar-se sobre la moció, que necessita catorze vots per concretar-se i que es farà efectiva, o no, al ple que comença a les 12. Una desena han escridassat Pastor. "Pocavergonya!", li deien, mentre quatre d'ells sostenien una pancarta en què les sigles del PSC es traduïen com a Populars Socialistes Catalans, en referència a l'aliança establerta per tirar endavant la moció.

Un dels manifestants, Antoni Cortada, ha assegurat al diari ARA que "el pas que el PSC vol fer avui és trair els seus ideals". "Aquest PP de la Gürtel que hem fet fora del govern d'Espanya ara portar-lo aquí en la seva versió més xenòfoba és justament el pas que no hem de fer". Aquest veí ha acusat Pastor de voler fer "postureig per donar-se a conèixer" i d'haver "sacrificat els pressupostos, que són per ajudar la gent, només per electoralisme". Ell assegura que no és militant de cap partit, però sí que afirma que coneix "molts militants del PSC que estriparan el carnet després d'això".

Molt a prop d'ells, en canvi, una desena de veïns amb samarretes de la urbanització Bosc d'en Vilaró, localitzada entre Montcada i Badalona, s'han concentrat per manifestar el seu rebuig a l'executiu actual, a qui acusen de voler-los fer fora de casa. Després de ser escridassat pels seus oponents, Pastor ha sigut abraçat pels veïns del Bosc d'en Vilaró, que esperen que amb el canvi de govern millori la seva situació.