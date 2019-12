L'exempció social: l'últim retoc a la zona de baixes emissions

Barcelona ja té a punt l'ordenança que regularà la zona de baixes emissions que a partir de l'1 de gener vetarà la circulació dels cotxes més contaminants en el territori que queda entre les rondes. Serà el mateix text en els cinc municipis afectats per aquesta restricció, que s'aplicarà els dies laborables de set del matí a vuit del vespre, i ja té tancades totes les possibles exempcions a la norma. L'última és una moratòria social que ha proposat ERC perquè les persones amb rendes baixes que necessiten el vehicle tant sí com no per treballar tinguin un any de moratòria per adaptar-se a la nova situació, i els dona el mateix tracte que als transportistes professionals. Amb aquest últim retoc, comissió d'Urbanisme donarà avui tràmit a la regulació. El govern confia que tant ERC com Barcelona pel Canvi facilitaran l'aprovació definitiva de l'ordenança en el ple del 20 de desembre.

Els republicans han fixat la posició de facilitar-ne l'aprovació després que el govern d'Ada Colau hagi acceptat la seva proposta d'exempció social per a les famílies amb rendes baixes. Aquestes persones, les que puguin justificar que tenen uns ingressos inferiors a l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) més el 10% –és a dir, uns 8.000 euros anuals–, tindran un any de pròrroga. Es calcula que la mesura afectarà uns 2.000 vehicles, segons ha detallat el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, que ha apuntat que és difícil calcular quantes persones amb ingressos baixos fan servir el vehicle per treballar i en tenen un de contaminant.

"La zona de baixes emissions serà com vint Madrid Centrals", ha celebrat la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, que ha presentat la mesura com un "projecte estratègic" per garantir la salut pública dels ciutadans i ha recordat que es preveu una reducció de 50.000 vehicles en circulació ja el primer any. La tinent d'alcalde ha insistit que els següents passos han de ser la millora del transport públic -sobretot, de l'interurbà- i que el port i l'aeroport presentin el seu propi pal de baixes emissions. L'oposició, però, no ho veu amb tant entusiasme. ERC, tot i garantir-ne la tramitació, ha defensat que la regulació es queda molt curta, que és "clarament insuficient".

Tots els canvis a l'ordenança

La proposta d'ordenança que avui es tramita ha rebut 1.815 al·legacions i el 45% han rebut el vistiplau. S'ha acceptat que els vehicles que presten serveis considerats singulars, com les unitats mòbils de ràdio i televisió, els de fires o les formigoneres, entre d'altres, puguin entrar esporàdicament a la zona restringida tot i no tenir el distintiu ambiental.

També s'ha reduït la sanció mínima per incomplir la prohibició, que ha passat dels 200 euros inicials a 100 –i que puja fins a 200 i 500 euros en el cas que la infracció sigui greu o molt greu, cosa que pot donar-se si s'accedeix a la ZBE els dies que hi hagi declarat un episodi de contaminació– i s'ha fixat un criteri de reincidència per tornar a multar els conductors que circulin per la ZBE sense estar-hi autoritzats 90 minuts després de la primera multa. El text final també preveu que les persones amb mobilitat reduïda o que segueixen un tractament mèdic periòdic i necessiten el vehicle puguin entrar a la zona restringida. Tots els propietaris de vehicles particulars que no disposin d'etiqueta ambiental també podran adquirir fins a deu autoritzacions anuals per saltar-se la norma pagant dos euros cada vegada.