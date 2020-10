Les antigues Casernes de Sant Andreu de Barcelona comencen la transformació per acollir els projectes promesos fa més d'una dècada. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest dissabte l'inici de les obres de l'edifici que ha d'acollir 152 habitatges dotacionals pensats per a persones grans. L'Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilització també impulsarà a la mateixa zona dos edificis més d'habitatge públic en procés de licitació.

Han passat tretze anys des dels primers acords i compromisos per transformar les antigues casernes, una reivindicació històrica al barri que passa també per situar als edificis nous equipaments i serveis per als veïns. Fins ara les obres fetes han consistit en la urbanització del Parc d'Antoni Santiburcio, de la Rambla Marta Mata i dels espais infantils.

651x366 Comença la construcció de 152 pisos per a gent gran a les Casernes de Sant Andreu / ARA Comença la construcció de 152 pisos per a gent gran a les Casernes de Sant Andreu / ARA

El futur bloc d'habitatges per a gent gran s'aixecarà en una superfície edificable de 10.200 m2 i conté un bloc de 152 habitatges dotacionals, un aparcament subterrani de 1.400 m2 i un equipament públic de 1.200 m2 on hi haurà l’Espai Jove Jaume Oller. Aquest edifici ocuparà el solar situat al llarg del carrer d’Antoni Santiburcio, confrontant a la caserna dels Mossos d’Esquadra entre el passeig de Torras i Bages i el Parc d’Antoni Santiburcio. Als baixos, aquest edifici tindrà un espai annex de 1.200 m2 destinat a equipament i on anirà l’Espai Jove Jaume Oller.