Concurs per dissenyar el nou centre científic i tecnològic que s'instal·larà a l'antic Mercat del Peix de Barcelona

El Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) ha obert un concurs internacional per decidir quin serà l'equip d’arquitectes que portarà a terme el projecte bàsic i constructiu del seu nou edifici, que s'instal·larà al complex de l’antic Mercat del Peix, a l’àrea de la Ciutadella de Barcelona. L'edifici permetrà ampliar l’espai per a la recerca multidisciplinària dels seus centres i l'objectiu és que es converteixi en un nou hub de coneixement centrat en la medicina de precisió. El pressupost estimat del projecte és de 50 milions d’euros.

L'edifici tindrà una superfície construïda de prop de 25.000 m² distribuïts en diverses plantes i haurà de donar resposta a les necessitats específiques de la recerca actual. Es vol que sigui un referent arquitectònic, però també en sostenibilitat, que compti amb les últimes tecnologies per minimitzar la contaminació, tant acústica com ambiental, i que garanteixi una gestió sostenible de l’aigua, els residus, l’energia i la mobilitat dels seus ocupants.



A més, està previst que l'edifici BIST formi part d'un nou complex d'investigació i innovació, promogut per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), el BIST i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i emmarcat en la iniciativa Ciutadella del Coneixement. El complex inclourà també edificis de la UPF i de l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE-CSIC-UPF), fet que segons els seus impulsors permetrà articular les sinergies sobre recerca biomèdica, biodiversitat i benestar planetari.



El projecte de la Ciutadella del Coneixement sorgeix del pacte signat l'abril de l'any passat entre l'Ajuntament de Barcelona, la conselleria d'Empresa i Coneixement, la UPF, el BIST i el CSIC. La iniciativa pretén convertir l’entorn del Parc de la Ciutadella, al centre de Barcelona, en un node de coneixement urbà de referència al sud d’Europa.



"Volem que el nostre nou edifici, que serà el més gran del complex de l’antic Mercat del Peix, esdevingui un element singular, un referent arquitectònic –a la manera de l’Institut Francis Crick de Londres, o de l’Institut de Ciència Molecular La Trobe de Melbourne– i que la ciutadania el reconegui com un símbol de la ciència d’excel·lència que es fa a Barcelona", assenyala Gabby Silberman, director general del BIST.



La convocatòria internacional per seleccionar l’equip que dissenyarà el nou edifici del BIST estarà oberta fins al 7 d’agost, i es preveu que l’equip guanyador es conegui el gener del 2021.