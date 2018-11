El Congrés aprova que tots els fills de dones assassinades per violència de gènere cobrin una pensió

Cada any una quarantena de menors queden orfes perquè les mares són assassinades, víctimes de violència de gènere. Fins ara, per accedir a una pensió d'orfandat calia complir una sèrie de requisits. Entre ells, que la dona assassinada hagués contribuït a la Seguretat Social i, per tant, hagués estat donada d'alta. Però d'aquí molt poc això deixarà de ser així. La Comissió de Treball, Migracions i Seguretat Social del Congrés ha aprovat aquest dimecres un projecte de llei que millora les pensions d'orfandat per a tots els fills de víctimes de violència de gènere i violència masclista. A través d'un canvi a la llei es garanteix que tots cobrin una prestació d'orfandat independentment de si la mare ha cotitzat a la Seguretat Social. Com a novetat, doncs, es garanteix que cobrin la pensió tot i que la mare no hagi treballat mai. La iniciativa –impulsada pel grup socialista– s'ha aprovat per unanimitat. La mesura, a més, és retroactiva des del 2004. També preveu increments per a les pensions de fills de dones que sí que havien treballat que, de mitjana, seran d'uns 800 euros.

El PSOE ha impulsat un projecte de llei per ampliar i millorar les cobertures en aquests supòsits. Durant setmanes, els diferents grups de la cambra han estat treballant en una ponència que aquest dimecres s'ha aprovat per unanimitat. La diputada socialista María del Rocío de Frutos ha reflexionat que sovint les víctimes de violència de gènere estan apartades del mercat laboral i que, a sobre, si les assassinen els seus fills quedaven desprotegits "en una de les situacions més doloroses de la seva vida". Per això, aquesta iniciativa ve a corregir aquesta situació.

Pensions de 800 euros

No obstant això, les quantitats que percebran els orfes dependran de si la mare ha treballat o no però s'eleven, ja que s'aplicarà el 70% de la base reguladora. El grup socialista calcula que en el cas de les pensions de mares que sí que han treballat la mitjana se situarà entorn dels 800 euros.

El text s'ha aprovat per unanimitat a la Comissió de Treball, Migracions i Seguretat Social, que té capacitat legislativa plena en aquest assumpte. Ara el text passarà al Senat i, en cas de canvis, tornaria al ple del Congrés. Si el Senat el dona per bo, ja s'aplicaria. A més, els canvis introduïts són retroactius.

Les esmenes de Podem i el PP, rebutjades

Els grups del PP i Podem han mantingut vives les esmenes fins al tràmit de la comissió. En concret, Podem demanava que també s'incloguessin en les ajudes els menors orfes a causa de qualsevol tipus de violència contra la dona i, d'aquesta manera, "superar la concepció arcaica" que parla de violència masclista només dins l'àmbit de la llar. "Creiem que la proposta s'ha vist descafeïnada i els efectes seran molt limitats", ha lamentat la diputada Isabel Franco, que apunta que queden fora d'aquesta cobertura fills de dones explotades sexualment, assassinades per segones parelles o en casos de mort fora de la llar.

Per part del PP, han criticat que el PSOE no hagi establert "protegir tots els orfes per igual" i hagi creat "orfes de primera i de segona". El text aprovat incorpora una disposició addicional que estableix que el govern espanyol ha de fer, en tres mesos, un estudi per analitzar altres supòsits d'orfandat absoluta per garantir la mateixa protecció que als orfes als que ja es refereix la llei.