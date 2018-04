El Congrés vol prohibir els estris de plàstic d'un sol ús de cara al 2020

La Comissió de Medi Ambient del Congrés ha acordat iniciar les modificacions legislatives per prohibir de cara al 2020 la comercialització, importació i exportació d'estris de plàstic d'un sol ús, com són els plats, els gots, els coberts o les canyetes. Amb aquesta proposta, aprovada per a tots els grups parlamentaris tret del Partit Popular, es realitzaran les modificacions legislatives necessàries per a evitar el consum d'envasos de plàstic. El text planteja que tots els estris citats es fabriquin amb, mínim, un 50% de substàncies biodegradables a partir del 2020, i amb un 60% a partir del 2025.

Entre les mesures que s'han acordat, els parlamentaris pretenen prohibir també la distribució gratuïta de bosses de plàstic d'un sol ús, una mesura ja en vigor a Catalunya, i reduir i evitar el consum d'aquelles bosses etiquetades com a "oxobiodegradables" o "oxodegradables", perquè sostenen que s'ha demostrat prou que no es degraden i afecten al sòl, l'aigua i els organismes.

També han decidit adoptar les actuacions necessàries per reduir la comercialització d'aliments envasats en safates de poliestirè, així com remarcar als paquets de tovalloles humides que no poden llençar-se al lavabo. El diputat d'Equo-Podemos i promotor de la iniciativa, Juan López de Uralde, ha subratllat que la meitat dels envasos de plàstic que s'utilitzen a Espanya acaben a l'abocador sense ser reciclats i impactant negativament en el medi ambient.