Sense "voluntat expressa" no hi haurà consentiment sexual: les claus de la llei del 'sí és sí'

Amb la vista posada en el Dia de la Dona d'aquest diumenge, el consell de ministres ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de llei de llibertats sexuals, coneguda com a llei del sí és sí, que fixa que no pot existir consentiment sexual si la víctima "no ho manifesta lliurement per actes exteriors". La norma, que ha generat un enfrontament entre Unides Podem i el PSOE pel seu redactat, estableix per primera vegada una modificació al Codi Penal per adaptar Espanya al conveni d'Istanbul i tenir en compte que "sense voluntat expressa" de la víctima estem davant d'un abús o una violació.

L'objectiu és que no es repeteixin sentències com les de la Manada, que va generar fa dos anys una forta onada d'indignació. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha assegurat que aquesta és "la llei del moviment feminista" per la seva lluita dels últims dos anys, i que convertirà "Espanya en un país més segur per a les dones i garantirà que els drets de les dones no es perdin en un carrer sense sortida".

Ara la llei emprèn un llarg camí parlamentari. A més de passar pels òrgans consultius de l'Estat, també necessita l'aval del Congrés i del Senat, en els quals es poden modificar alguns punts que enfronten el ministeri d'Igualtat i el de Justícia, i també la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, que abans era l'encarregada d'Igualtat. Aquestes són les principals claus de la llei que comporta la modificació del Codi Penal:

D'1 a 4 anys de presó per les agressions sexuals

Desapareixerà del Codi Penal el concepte d'abús sexual, que tant polèmic va ser amb la sentència de la Manada. La norma preveu que sigui castigada amb una pena de presó d'un a quatre anys l'agressió sexual que "atempti contra la llibertat sexual d'una altra persona sense el seu consentiment". En aquest sentit, s'entendrà que no existeix consentiment quan la víctima "no hagi manifestat lliurement per actes exteriors concloents i inequívocs, conforme a les circumstàncies concurrents, la seva voluntat expressa de participar en l'acte".

No cal violència per considerar una agressió sexual

El més important és que la nova llei acaba amb la diferència entre abús i agressió sexual, per a la qual fins ara requeria violència i intimidació. L'avantprojecte de llei inclou com a cas d'agressió sexual els "actes de contingut sexual que es realitzin fent ús de la violència, intimidació i abús d'una atenció de superioritat o vulnerabilitat de la víctima". Però no es queda aquí: també els que es realitzin "actuant per sorpresa, així com els que s'executen sobre persones que estan privades de sentit o la situació mental de les quals s'abusi anul·lant la voluntat de la víctima per qualsevol raó". És a dir, amb l'ús de substàncies estupefaents o bé com a mecanisme de supervivència.

De 4 a 15 anys per a violacions

Quan hi hagi penetració sense consentiment, es parlarà de violació, d'acord amb el Conveni d'Istanbul. La nova llei de llibertat sexual i contra les violències sexuals preveu castigar amb penes de 4 a 10 anys les violacions, que poden arribar als 12 si hi ha un agreujant o 15 en cas de dos. Es consideraran agreujants la violència dins de la família o les violacions grupals. Amb tot, la pena no superarà els 15 anys que ja estipula actualment el Codi Penal. Fonts del ministeri d'Igualtat assenyalen que "el moviment feminista no és punitivista" i que no es pot establir una pena de presó superior que per un homicidi.

Un nou delicte (lleu) per acabar amb "l'assetjament" al carrer

L'avantprojecte també preveu incloure al Codi Penal el delicte "d'assetjament ocasional", que considerarà com a delicte lleu les "expressions, comportament o proposicions sexuals o sexistes" que posin la víctima en situacions "objectivament humiliants, hostils o intimidatòries". Les penes, en aquest cas, podrien ser la localització permanent, treballs comunitaris o multes per als agressors. L'objectiu és que les dones puguin tornar a casa en llibertat i tranquil·lament a la nit després de festes, concerts o esdeveniments. Fins ara aquestes situacions només estaven penades en l'àmbit de la violència dins de la família.