Cop al tràfic de substàncies dopants als gimnasos

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de substàncies dopants en gimnasos en l'operació de més envergadura feta pel cos en aquest àmbit. Fins ara hi ha set persones detingudes, entre les quals el líder del grup, de 35 anys, i el que es considera el seu lloctinent. Tots dos disposaven d'una xarxa de col·laboradors que s'encarregaven de la recepció dels enviaments, que provenien sobretot de Bulgària, Romania i Grècia, en diversos domicilis. La investigació policial va començar l'estiu passat arran d'un enviament de 100 capses d'hormona de creixement que una empresa de transport va entregar en una adreça errònia. I s'ha saldat, fins ara, amb la intervenció d'1.650.000 dosis de fàrmacs amb un valor al mercat d'aproximadament un milió d'euros.

Les indagacions policials han evidenciat que aquesta organització operava com a majorista en la importació clandestina de medicaments que posteriorment servia a altres grups. Gestionava grans volums de medicaments i oferia descomptes a partir de certes quantitats. Segons la policia, una altra característica del grup era l'adopció de grans mesures de seguretat. Disposaven, per exemple, d'una xarxa de col·laboradors que eren els que rebien els paquets en domicilis ubicats en diverses poblacions de Catalunya. Aquests eren els centres receptors.

El grup disposava d'un local de seguretat a Sant Adrià de Besòs, que era el magatzem logístic i al qual només tenien accés els dos caps. Va ser en aquest local on els Mossos van trobar prop d'un milió i mig de dosis de medicaments dopants, la majoria dels quals no autoritzats a l’Estat. També s'hi va trobar documentació que va posar de manifest la relació amb un locutori proper, que actuava com a centre receptor de paqueteria. En aquest locutori s'hi van intervenir 84.000 comprimits i 2.500 ampolles, entre medicaments orals i injectables, i el seu responsable és un dels detinguts.

Plantació de marihuana

Entre els dies 28 i 29 de gener la policia va fer quatre escorcolls a domicilis de Sant Adrià de Besòs, Sabadell i Terrassa, on es van detenir cinc persones. Al pis del líder del grup i del seu ajudant s'hi van trobar 13 telèfons mòbils i 19.000 euros en metàl·lic, preparats per pagar les substàncies.En una de les entrades també s'hi va trobar una plantació de 170 plantes de marihuana.

La investigació també va acreditar una part de falsificació de medicaments, una activitat que es feia en bona mesura a Catalunya. El 18 de febrer es va detenir un home per un presumpte delicte de falsificació de medicaments dopants que era l’administrador únic d’una empresa que falsificava dos d’aquests medicaments.

Tots els detinguts van passar a disposició judicial entre el 30 de gener i el 19 de febrer i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.