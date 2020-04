Espanya registra la menor xifra de morts diaris per coronavirus en una setmana

En ple debat a la Moncloa sobre la pròrroga de l'estat d'alarma i com allargar el confinament, es manté la tendència a la baixa de contagis i morts per coronavirus a l'Estat. En total, ja hi ha 124.736 contagiats i 11.744 difunts, 809 més en les últimes 24 hores -el que suposa baixar per primer cop en dos dies de la barrera rècord en terme absoluts dels 900 morts-, segons el nou balanç de dades que acaba de difondre el ministeri de Sanitat. És més, es tracta de la menor xifra en termes absoluts en una setmana. En termes percentuals, l'increment de morts també baixa d'un 9,3% en les dades de divendres a un 7,4% en les d'aquest dissabte. Pel que fa els contagis, també hi ha un petit descens, d'un 6,8% a un 6%.