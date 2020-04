9.900 tests a catalans en dues setmanes: així serà l'estudi per saber l'afectació del covid-19 entre la població

Amb quinze dies de retard, aquesta setmana comença l'estudi de seroprevalença a un total de 36.000 llars de l'Estat per intentar tenir una fotografia de l'afectació que ha tingut el coronavirus entre la població espanyola. I ho fa, de moment, de manera desigual. A Catalunya s'ha fet el primer pas per contactar per telèfon amb un total de 9.900 persones de 3.409 unitats familiars, però encara no s'han començat a fer tests d'immunitat. Tot i que al principi el ministeri de Sanitat tenia previst fer l'estudi pel seu compte, al final ha repartit la responsabilitat entre les comunitats autònomes, algunes de les quals han evidenciat problemes logístics per organitzar com es faran els tests de forma massiva. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat aquest dilluns que havien començat a fer trucades per concertar cites amb un total de 146 equips d'atenció primària.

Com seran els tests? Quan hi haurà resultats? Per què és tan important l'estudi, segons el govern espanyol? Recollim algunes de les claus d'aquesta primera onada de proves massives a ciutadans independentment de si han passat el virus o no.

Quan hi haurà resultats?

Està previst que l'estudi es faci en un total de tres onades, és a dir, que es facin tests fins a tres vegades a la mateixa persona durant un total de sis setmanes, deixant passar dues setmanes entre cada tongada. La directora de l'Institut de Salut Carlos III, Raquel Yotti, que coordina el macroestudi juntament amb l'Institut Nacional d'Estadística (INE) –l'encarregat de detectar les llars on fer els tests–, ha assenyalat aquest dilluns que esperen anar rebent contínuament els resultats preliminars dels tests i començar a fer un diagnòstic d'aquí tan sols una setmana, quan s'hagin fet la primera meitat de les proves. La primera radiografia serà d'aquí dues setmanes, però l'estudi no conclourà fins al final de la primera setmana de juny. Es tracta d'un calendari diferent de l'anunciat inicialment, en el qual es parlava de vuit setmanes i de no tenir els resultats fins al final.

Per què són importants aquestes proves?

El govern espanyol dona molta importància a aquestes proves i assegura que és el primer país d'Europa a fer-ne d'aquest calibre. Recorda constantment, a més, que Espanya és un dels estats que ha fet més tests de PCR segons les últimes dades de l'OCDE. Però tot i aixòm el pla de desconfinament es presentarà demà –el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sortirà en roda de premsa a anunciar-lo– sense tenir els resultats de l'estudi.

Yotti ha assenyalat en roda de premsa telemàtica des de la Moncloa que és important "conèixer la magnitud de l'epidèmia a diferents nivells: nacional, autonòmic i local". "La informació desgranada ens permetrà prendre les decisions més adequades", ha afegit, i ha precisat que també era vital conèixer l'afectació per estrats d'edat i les condicions demogràfiques.

Com seran els tests?

Es tracta de fer dues proves fins a tres vegades a cada persona seleccionada. Yotti ha demanat la col·laboració de tota la població, tot i que les proves són voluntàries i s'hi pot renunciar. De moment s'ha començat contactant per telèfon amb les unitats familiars seleccionades per l'INE. Cada persona haurà d'omplir un formulari i després se la citarà per fer una prova a casa i una altra en un centre mèdic per evitar contagis. La primera serà un test d'anticossos en què n'hi ha prou amb una punció al dit, com si fos una prova del sucre, els resultats de la qual es tenen al cap de 10 minuts. La segona és un anàlisi de sang que s'haurà de fer al centre mèdic per poder analitzar més en profunditat els resultats. S'ha de tenir en compte que els tests d'anticossos que està repartint el govern espanyol no sempre són fiables; en alguns casos donen negatiu i després es dona positiu en un PCR. Aquests tests detecten si s'ha passat en algun moment el coronavirus.

Quantes proves s'han fet fins ara a l'Estat?

Aquest estudi no és sinònim de fer tests massius a la població, ja que la mostra total serà de 90.000 potencials participants (uns tres per família, ja que es té en compte que les unitats familiars a Espanya tenen 2,5 membres de mitjana). Els tests que es faran servir inicialment seran d'anticossos. El govern espanyol ha repartit fins ara 2,8 milions d'aquestes proves. En una nota de premsa, a més, el ministeri de Sanitat informa aquest dilluns que fins ara s'han fet 310.038 tests d'anticossos i més d'un milió (1.035.522) de PCRs. Segons el ministeri, l'OCDE ha publicat avui un informe en què situa Espanya com el vuitè estat de l'organisme que ha fet més proves, un total de 28,6 tests per cada 1.000 habitants.

La informació és vàlida per a Catalunya?

La consellera de Salut ja va apuntar la setmana passada que l'estudi no era suficient per a Catalunya perquè estava dividit per províncies en lloc d'unitats sanitàries, una possibilitat que permetria tenir una fotografia millor per a la desescalada. Amb tot, va dir que s'intentaria de fer de tal manera que es pogués complementar amb informació que pugui tenir la Generalitat, però aquest dilluns no ha aportat més detalls que l'inici de les trucades.

651x366 Una infermera traient sang a Bilbao a un pacient que en el seu dia va passar el coronavirus però a qui no se li va poder fer una prova / EFE Una infermera traient sang a Bilbao a un pacient que en el seu dia va passar el coronavirus però a qui no se li va poder fer una prova / EFE

S'estan fent d'altres estudis a l'Estat?

Sí. Des de dijous passat Galícia està fent el seu propi estudi epidemiològic, amb un total de 50.925 proves, i al País Basc també s'està fent un estudi, amb extracció de mostres de sang, a 4.000 pacients que van passar en el seu moment la malaltia a casa i a qui no se'ls va poder fer un PCR.

Què diuen fins ara les altres proves d'immunitat?

El contrari del que es preveia inicialment, que era que molta gent havia passat la malaltia sense sentir-ne símptomes. "Les dades inicials d'alguns estudis suggereixen que un percentatge relativament petit de la població, fins i tot a les àrees més greument afectades, pot haver estat infectat, no més del 2% o el 3%". Ho va dir la setmana passada el secretari general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, en referència als estudis científics que estan mirant de detectar anticossos del coronavirus en gent sana, per saber quanta gent pot haver passat la malaltia sense haver desenvolupat cap símptoma.