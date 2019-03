Córrer per la Diagonal o el Paral·lel pot ser perjudicial per a la salut

El 'running' està de moda a Barcelona, però ¿és saludable córrer en una ciutat on la contaminació és alta? Segons un estudi de RACC i Zurich, córrer per la Diagonal o el Paral·lel a les hores més transitades pot ser perjudicial per a la salut a llarg termini. Les asseguradores aconsellen que, si no es pot evitar una zona amb trànsit, es faci esport al migdia, mentre que a les zones sense trànsit l'ideal és exercitar-se al capvespre.

La contaminació de l’aire és un problema creixent a les grans ciutats com Barcelona. Davant dels dubtes dels 'runners' sobre si és saludable o no practicar esport a l'aire lliure a la capital catalana, RACC i Zurich han fet un estudi sobre com és la qualitat de l'aire en relació a fer esport a la via pública a Barcelona. L'anàlisi s'ha centrat en quatre zones de la ciutat que representen diferents àmbits urbans: el passeig de les Aigües, el passeig Marítim, l'avinguda Diagonal i l'avinguda Paral·lel.

Els resultats de l'estudi, que busca saber quines són les franges horàries i els punts de la ciutat més recomanables per sortir a córrer, ha revelat que el Paral·lel és la pitjor zona per fer 'running', tant un dia feiner com un festiu. La millor àrea per sortir a córrer a Barcelona depèn de l'hora i de si és feiner o festiu. Si és feiner, dels punts analitzats, el passeig Marítim a la tarda-nit és el més adequat; i si és festiu, el passeig de les Aigües durant el matí és l'espai que té menys quantitat d'aire contaminat. L'informe recomana evitar els entrenaments durant el matí –entre les 7 hores i les 11 hores– perquè el nivell de contaminació és el més alt del dia a totes les ubicacions examinades.

La mesura de la contaminació de l'aire té en compte tres elements: els òxids de nitrogen (NOx) i les partícules en suspensió i contaminants (PM), que són els gasos que afecten la qualitat de l’aire i, en conseqüència, la salut humana. Aquests gasos són reactius a causa de processos de combustió en altes temperatures –trànsit o calefacció–, en el cas dels NOx i, en cas de les PM, són formades per conjunts de diverses molècules –pols del desert, d'obres, desgast dels pneumàtics o activitats metal·lúrgiques, entre d'altres.

La recerca revela que hi ha una gran diferència entre els carrers amb trànsit i els carrers sense trànsit. De fet, a Barcelona, les partícules en suspensió (PM) són un 50% superiors a les zones més transitades i el diòxid de nitrogen (NO2) s'incrementa fins a sis vegades on hi ha més circulació. Segons es mostra, l'hora i el lloc escollits per practicar 'running' a Barcelona pot reduir entre sis i deu vegades l'exposició a la contaminació.

L'impacte en el sistema respiratori pot variar segons la distància del focus emissor o les condicions meteorològiques, ja que, per exemple, la pluja s'emporta les partícules. Per aquest motiu, l'estudi recomana als 'runners' allunyar-se de la calçada i proposa la instal·lació de barreres vegetals per a la ciutat. També aconsellen respirar pel nas en comptes de per la boca perquè actua com un filtre natural.

Tot i les conseqüències que podrien afectar a llarg termini el sistema respiratori i/o cardiovascular, el director de la Fundació RACC, Lluís Puerto, ha destacat aquest dijous en la presentació de l'estudi que els beneficis de la pràctica de l'esport són superiors a l'impacte negatiu de la contaminació. Puerto ha defensat que la contaminació "en cap cas ha de ser un impediment per fer esport" i que el sedentarisme no és una opció contra la pol·lució. També ha explicat que deixar de sortir a córrer per aquest motiu hauria de ser només si existís un "nombre molt elevat" de partícules perjudicials.