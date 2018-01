Cremen deu cotxes a l'estació del Camp de Tarragona de l'AVE

Els Bombers han extingit un incendi la matinada d’aquest diumenge al pàrquing l’estació Camp de Tarragona de l’AVE, al municipi de la Secuita, que ha calcinat deu cotxes i ha cremat 200 metres quadrats de vegetació de l’entorn. No hi ha hagut ferits i a hores d’ara els Mossos estan investigant les causes del foc, segons l'ACN.

Els cotxes estacionats a la zona han quedat totalment calcinats per l’incendi. Els Bombers han rebut l’avís a les 5.48, i s’han desplaçat fins al lloc dels fets quatre dotacions que han estat treballant al voltant de dues hores en l’extinció.