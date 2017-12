Crida a no col·lapsar les urgències per la grip

Com cada hivern, amb l’arribada de la grip les urgències hospitalàries registren un augment de pacients. A Catalunya encara no s’ha assolit el nivell d’epidèmia, però s’espera que passi en els pròxims dies. No obstant això, les urgències hospitalàries ja s’han omplert de pacients, alguns en lliteres als passadissos. Aquest pic d’afluència ha coincidit amb els dies posteriors a les festes nadalenques. Això ha obligat els hospitals a habilitar dispositius per fer front a l’increment de l’activitat. A l’Hospital de la Vall d’Hebron, per exemple, s’han alliberat llits de parts de l’hospital materno-infantil -aquests dies hi ha hagut menys parts- per dedicar-los a pacients de medicina interna.

Segons fonts del centre hospitalari, aquest augment de l’activitat és l’habitual de l’hivern i neguen que hi hagi una situació de col·lapse, com han denunciat alguns usuaris i professionals a les xarxes, on també han compartit fotografies de pacients als passadissos. Segons els metges adjunts d’urgències de la Vall d’Hebron, ahir hi havia 71 persones pendents d’ingrés, les més antigues des del dia 27. Fonts del centre rebaixen les xifres a menys de la meitat. Així mateix, els sindicats de la junta de personal han enviat una carta a la gerent de l’ICS en què denuncien que estan “desbordats”: “Ara mateix la situació ha passat a ser crítica: les sales d’espera i els passadissos s’han convertit en improvisades sales d’hospitalització. La visió és d’aglomeració caòtica”. I afegeix que la situació es repeteix “a les urgències de tot Catalunya”.

“Aquesta setmana tant a urgències com als CAP no hi ha hagut col·lapse, però sí una afluència molt més important de pacients”, reconeix Magda Campins, cap de medicina preventiva de l’Hospital de la Vall d’Hebron. Això es deu, sobretot, al fet que persones grans amb malalties cròniques i amb patologies cardiopulmonars importants “es descompensen i requereixen ser ingressades”, segons explica Guillermo Cuervo, metge del servei de malalties infeccioses de l’Hospital de Bellvitge. La situació ja és per si mateixa complicada per la pressió assistencial sobre les urgències hospitalàries a causa de l’augment de la cronicitat. “No és només l’època de la grip; tenim pressió assistencial durant tot l’any i s’agreuja durant la temporada gripal”, admet Campins. Per aquest motiu, els professionals sanitaris demanen que no es vagi a les urgències dels hospitals si els quadres gripals no són greus, i recomanen anar primer al CAP. “És important que consultin les persones que realment tenen signes d’una grip complicada. Les persones joves i sense factors de risc, encara que tinguin febre alta, si el seu estat general és normal, el que han de fer és baixar la febre amb paracetamol i hidratar-se”, afegeix Campins.

A punt d’entrar en epidèmia

La grip a Catalunya ja ha afectat aquesta setmana 97,67 persones per cada 100.000 habitants, i s’espera que aviat superi la barrera epidèmica, que s’ha xifrat en 109,4 casos. A la resta de l’Estat, ja fa setmanes que estan en nivells d’epidèmia. En les pròximes setmanes, quan s’assoleixi el nivell d’epidèmia, es preveuen més “aglomeracions a urgències”, segons Cuervo. Durant la setmana del 20 al 26 de desembre s’han atès 74.668 persones, un 5,25% més que la setmana anterior. El 82% dels ingressats greus als hospitals per la grip no estaven vacunats.