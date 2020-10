Cs denuncia el govern de Colau al Tribunal de Comptes per possibles "incompliments" en contractació pública

El grup municipal de Ciutadans ha denunciat avui l'Ajuntament de Barcelona al Tribunal de Comptes perquè s'investiguin possibles irregularitats en la contractació pública. La formació taronja acusa el govern de Colau d'abusar de les adjudicacions fetes "a dit" i argumenta la seva crítica en u n informe de fiscalització d'aquest mateix Tribunal que analitza la contractació menor del consistori durant el 2016 i detecta, per exemple, que aquest tipus de contractes representaven el 95,58% del total –el 16% dels imports– i que hi va haver 64 contractes que es van adjudicar per un import un cèntim menor al que llavors es fixava com a màxim per als contractes menors: 17.999 euros en el cas de serveis i 49.999 en els cas dels contractes d'obra. Unes adjudicacions que, segons l'auditoria, podrien no respondre a un càlcul de necessitats sinó a la voluntat de fer més senzill i ràpid el procés.

També es remarca que hi ha adjudicacions fetes de manera separada i que corresponen a actuacions de caràcter necessari, reiterat i previsible. És a dir, contractes fragmentats per no superar el màxim que implicaria obrir un procés major. I afegeix que, amb freqüència, aquests contractes acaben recaient en el mateix contractista. Tenint en compte aquesta auditoria i altres informacions sol·licitades al mateix consistori, el grup de Ciutadans ha decidit demanar que s'investigui el que considera un "abús clar" de la contractació menor i una "voluntat dolosa" de fraccionar els contractes.

Asseguren que "el modus operandi detectat pel Tribunal de Comptes" per al 2016 s'ha repetit durant els exercicis següents i que han detectat, des del 2017 fins ara, 279 contractes adjudicats just per sota del límit legal, que sumen 5,7 milions d'euros. Cs també ha abordat el possible fraccionament de contractes i, en aquest cas, assegura que ha detectat a través del Portal de Transparència de l'Ajuntament licitacions per valor de 6,8 milions d'euros que s'haurien fet seguint aquesta pràctica. La formació considera que hi ha "indicis i proves més que suficients de possibles incompliments". I per això demana al Tribunal de Comptes que comenci la "fiscalització oportuna".

La presidenta del grup municipal de Cs, Luz Guilarte, ha acusat el govern de comuns i socialistes d'haver "institucionalitzat" la contractació a dit i ha assegurat que el Tribunal haurà d'esclarir si l'alcaldessa està afavorint empreses pròximes a la seva formació política. Guilarte ha acusat el govern municipal de practicar "l'enxufisme" i d'actuar des d'una "absoluta falta d'ètica".