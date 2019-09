El PSC despenja el llaç groc del districte de les Corts

El districte de les Corts, que té un regidor socialista i un president de Cs, ha retirat el llaç groc del seu balcó. "Avui guanyem en imparcialitat i qualitat democràtica", ha celebrat Cs a través de Twitter. La decisió, que no ha passat pel ple, ha agafat per sorpresa regidors d'altres formacions. Regidors com Jordi Castellana i Eva Baró, d'ERC, han criticat el gest: "No és qüestió de neutralitat, és qüestió de defensar drets i llibertats". El regidor d'aquest districte és el socialista Xavier Marcé que, en roda de premsa, ha explicat que la decisió s'ha pres tenint en compte que ahir entrava en vigor el reglament electoral i que després de les eleccions s'obrirà el debat per decidir si es torna a col·locar o no. Segons Marcé, ha sigut una decisió "freda" per ser "respectuosos" amb la normativa electoral. "El llaç portava mesos penjat i hi he conviscut perfectament,quan ha arribat la notificació d'alliberar la façana hem decidit treure'l", ha explicat el regidor socialista.

El llaç groc continua penjat a les façanes dels districtes de Sants, Gràcia, Sant Andreu, Ciutat Vella i l'Eixample.

👏 Celebramos la retirada de simbología partidista en el Distrito de @BCN_LesCorts. Hoy ganamos en imparcialidad y calidad democrática.

👉 Recordamos que pedimos su retirada ya en el Pleno constitutivo de esta legislatura y también con peticiones reiteradas desde el año 2017. pic.twitter.com/ME2ZWUX9Ks — Ciutadans Les Corts (@CsLesCorts) 25 de setembre de 2019

Cs, d'altra banda, ha presentat un escrit a l'Ajuntament demanant que es despengi la simbologia en favor dels presos polítics de la façana del consistori a la plaça Sant Jaume. Defensen que el llaç incompleix el principi de neutralitat política durant el període electoral. Aquest matí a la façana del consistori hi havia, a banda del llaç, una pancarta en referència a l'agenda 2030 de l'ONU.