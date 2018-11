La DGT vol reduir la velocitat a 30 km/h als carrers d'una única direcció de les ciutats

El director de la direcció general de Trànsit (DGT), Pere Navarro, defensa que reduir la velocitat a 30 km/h als carrers d'una única direcció de les ciutats "és la millor mesura" per "calmar" el trànsit urbà i reduir el nombre de víctimes. "Hi ha més de 500 morts [a l'estat espanyol] en accidents de trànsit a les ciutats", assegura Navarro, que es mostra entusiasmat per la "revolució silenciosa" de la mobilitat urbana que avança en capitals com Barcelona o Madrid amb plans que, segons ell, "van en la bona direcció".

En una entrevista a Efe, Navarro avança que aviat "es començarà a parlar dels desplaçaments a peu, que estan pujant esglaons en la prioritat empesos per l'envelliment de la població". "Hi ha més persones de més de 65 anys que de menys de 16. Tenim 8,5 milions de persones grans que caminen, per prescripció mèdica o per salut", subratlla el responsable de la DGT, que és qui té la competència de canviar tant la velocitat màxima als carrers i a les carreteres com els punts que es retiren del carnet.