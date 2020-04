El Govern demana "corresponsabilitat" a empreses: "Si no poden garantir la seguretat, que no obrin"

El Govern creu que la situació epidemiològica de Catalunya és encara inestable per començar un procés de desconfinament. La portaveu i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha insistit que el nombre creixent de casos infecciosos i la incapacitat de realitzar proves diagnòstiques universals evidencien la irresponsabilitat d'aixecar el confinament total. "Ens basen en criteris científics i epidemiològics. Demanem al govern espanyol que comparteixin amb nosaltres els criteris que avalin que milions de persones tornin a treballar", ha retret.

Budó ha demanat "corresponsabilitat" als ciutadans i els ha emplaçat a quedar-se a casa, especialment "aquells que puguin continuar fent teletreball". També ha apel·lat a les organitzacions empresarials a mantenir les restriccions acordades durant el confinament i, sobretot, a complir el pacte de mesures de seguretat i protecció. "Si no les poden garantir, que no obrin", ha instat la portaveu. L'objectiu, ha remarcat, és protegir la salut pública i evitar l'aglomeració de persones que puguin propiciar un repunt en les transmissions.

El conseller de Treball, Chakir El Homrani, ha assegurat que el Govern no està d'acord amb la decisió d'aixecar el confinament i abocar bona part de la població al retorn a l'activitat laboral. "Afectarà tots els treballadors i treballadores que no puguin fer teletreball, que no tinguin acords de flexibilització, que no estiguin afectats per ERTOs o que les empreses no estiguin suspeses per l'estat d'alarma", ha recordat. Segons ha informat, s'ha arribat a un acord entre empreses i patronals "de forma consensuada", entre els quals destaca l'obligació de les empreses de valorar quina és la presència mínima necessària per garantir el distanciament social i les mesures de prevenció davant el covid-19.

En aquest sentit, el conseller ha destacat la necessitat de mantenir bona part de la plantilla fent teletreball. "Continuarem fent inspeccions de treball", ha assegurat El Homrani, que ha dit que aquestes són un servei essencial per als accidents greus i molt greus però també per a l'actuació preventiva. Catalunya -ha indicat- compta amb un cos d'inspector de 160 efectius. "Però si les empreses compleixen i fan complir les indicacions estarem en millors condicions. Des de l'inici de la pandèmia s'han obert 166 expedients per incompliment en matèria laboral i això demostra que les empreses estan actuant de manera responsable davant del bé comú", ha explicat.

Desconfinament "imposat"

La consellera de Presidència ha lamentat que l'Estat aixequi el confinament total "sense una planificació". Hi ha coincidit la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha assegurat que l'aixecament del confinament total és "una situació imposada". El departament seguirà recomanant a la ciutadania que observin els símptomes del covid-19 i els reportin a través de l'aplicació de la Generalitat. "Ens cal perquè la primària pugui gestionar tota aquesta informació i combatent el virus", ha subratllat.

Vergés també ha recordat mantenir mesures com la higiene de mans, que és imprescindible, o tapar-se la boca i el nas amb mascaretes en els desplaçaments als llocs de treball. L'oferta de transports públics creixerà: a Barcelona hi circularà entre el 40% i el 65% dels combois, amb previsió de créixer fins al 70% en cas de les línies més concorregudes i en funció del comportament observat en les últimes setmanes.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que entre dimarts i dimecres, voluntaris de Protecció Civil i de la Creu Roja lliuraran 1,7 milions de mascaretes entre els treballadors que facin servir el metro, els trens o els autobusos. "Agraeixo l'esforç, però cal remarcar que el govern espanyol no ens ha consultat: se'ns ha decretat sense obtenir cap tipus d'instrucció", ha lamentat, i ha afegit que aquesta remesa no cobrirà la demanda de tota la població catalana.

Buch ha recordat que les mascaretes no podran arribar a molts dels treballadors que a partir de demà hauran de tornar als seus llocs de feina. També ha criticat que la xifra escollida per proporcionar mascaretes a Catalunya (1.714.000) és "nefasta", en referència a la data de la guerra de successió espanyola del 1714. "Amb la nostra història no s'hi juga", ha etzibat.