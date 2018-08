DIRECTE: Grande-Marlaska compareix al Congrés per la resposta als salts a Ceuta i l'apropament de presos d'ETA

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, compareix aquest dimecres al Congrés per donar explicacions sobre la política migratòria del govern de Pedro Sánchez. En concret, els últims salts a la tanca de Ceuta i la decisió de retornar-los a través d'un conveni amb el Marroc que no s'havia utilitzat des del 1992. A més, també compareix a la comissió d'Interior -a petició pròpia i també de la majoria de grups-, per parlar de política penitenciària: en concret l'apropament de presos d'ETA als centres bascos i del cessament del coronel en cap de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil Manuel Sánchez Corbí. Sobre aquest últim tema no es pronunciarà perquè ja ha sol·licitat comparèixer a la comissió de Secrets Oficials perquè es tracta d'un tema de fons reservats.

També es preveu que se li pregunti sobre la convocatòria de la Junta de Seguretat a Catalunya amb la intenció d'incloure a l'ordre del dia la batalla pels llaços grocs. El PSOE, PP i Cs van fer pinya dilluns per oposar-se a que comparegués per l'agressió del fotoperiodista Jordi Borràs per part d' un inspector de la brigada d'informació de la Policia Nacional, tal i com havien demanat ERC i el PDECat.