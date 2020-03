Així és la nova apli de Salut per monitorar les zones més afectades pel coronavirus

La conselleria de Salut ha llençat una aplicació mòbil, l'Stop Covid-19 Cat , per fer seguiment mèdic a les persones que presentin símptomes compatibles amb els que causa el coronavirus i monitorar els territoris més afectats per l'epidèmia. Segons indiquen fonts governamentals, la informació obtinguda per aquest nou canal tecnològic no només servirà per controlar l'estat dels pacients que no requereixen atenció hospitalària (la majoria dels afectats), sinó que dibuixarà un mapa de punts calents basat en els casos detectats.

Les autoritats sanitàries podran identificar de manera precoç els possibles brots o qualsevol indici de concentració de positius que es donin entre la població. A més, podran tenir més controlada l'expansió del virus a Igualada, on aquest dijous farà una setmana de l'aparició d'un brot que va obligar a confinar la capital de l'Anoia i tres municipis més de la conca d'Òdena: Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. Al cor del país ja s'han detectat 88 positius relacionats amb el focus originat a l'Hospital d'Igualada.

De fet, i tal com vaticina la corba epidemiològica, els casos a Catalunya segueixen a l'alça, si bé els experts diuen que només es detecten el 20% del total. Amb tot, la presentació de la nova aplicació arriba després que a Catalunya s'hagin confirmat 1.866 casos i es dupliqués la xifra de víctimes mortals: si dilluns es van registrar 18 decessos, dimarts se'n van notificar 41.

Les claus de l'aplicació

On es pot descarregar?

La conselleria assegura que aquest report diari permetrà fer una bona gestió de cada individu però, alhora, donarà a conèixer el comportament del virus entre la població. L'Stop Covid-19 Cat és una apli accessible per Android i IOS i ja està disponible per a totes dues plataformes. L'eina és el resultat de la col·laboració entre l'empresa pública TIC Salut, la direcció de sistemes del CatSalut, l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i diverses empreses, els noms de les quals no han transcendit.

Com funciona?

Les persones que estan en aïllament domiciliari poden descarregar aquesta eina als seus telèfons. Vergés ha detallat que els ciutadans respondran una bateria de preguntes, "les mateixes que faria un professional de la salut", sobre el seu perfil, com ara l'edat, el sexe i si tenen o no patologies prèvies. També hauran d'explicar quins són els seus símptomes, si en tenen o no, o si són greus o lleus.

Salut ha demanat a la població que faci les consultes relacionades amb el virus a través d'aquesta aplicació i del Canal Salut, així com els telèfons habilitats per evitar el col·lapse hospitalari. Amb tot, des del Govern es recorda que el 112 és el telèfon d'emergències i que no és l'habilitat per fer el seguiment del virus, ja que és a través d'aquest canal que entren les urgències comunes, com ara infarts, ictus o accidents de trànsit.

Qui hi té accés?

La directora de l'Àrea de Ciutadania, Màrqueting i Innovació del CatSalut, Rosa Romà, ha explicat que l'aplicació accedirà de manera encriptada a l'historial clínic de la població per conèixer la seva situació clínica, així com els informes i els plans de medicació que segueixen. "A aquesta informació hi tindrà accés el Servei Català de la Salut (CatSalut), l'atenció primària, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i Protecció Civil i hi actuaran en funció de la gravetat del cas", ha indicat la consellera. En aquest sentit, els casos més greus es gestionaran des del SEM, mentre que els considerats més lleus els seguirà l'atenció primària.

Hotels medicalitzats també a Catalunya

Salut va alertar dilluns que el sistema sanitari es prepara per un augment "fort" de casos i que totes les mesures que s'estan prenent van al màxim de la seva capacitat. Vergés va anunciar dimarts que el sistema públic ja té a la seva disposició els hospitals privats per afrontar la situació i e l director de CatSalut, Adrià Comella, ha explicat que aquest dimecres sortirà una instrucció per sumar capacitats de la privada tant pel que fa a les UCI com als laboratoris. "La interacció de circuits entre la privada i la pública és plena i això suposa un pulmó per al sistema. Tots estaran sota un únic comandament, però la interacció s'ha fet de comú acord en tot moment", ha afirmat Comella.

Les persones més greus estaran a les UCI, però amb la major oferta es podrà fer un seguiment de persones que tenen simptomatologies menys greus. A l sistema públic i privat, s'hi sumen hotels i hostals de tot el territori de Catalunya. "Hi pot haver un important ús de l'oferta hotelera", ha remarcat Comella, un pla que s'està dissenyant per tenir més "llits disponibles", com ja va aprovar la Comunitat de Madrid.

L'Hotel Alimara Barcelona, a 500 metres de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, ja ha posat les seves 156 habitacions a disposició del centre per sumar espais complementaris en previsió d'un augment de casos. " L'establiment vol mostrar, així, la seva disposició a ser part activa d'aquesta emergència sanitària i donar tot el seu suport tant als professionals com a les persones afectades", expliquen en una nota de premsa.