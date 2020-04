El Govern demana territorialitzar el desconfinament per regions sanitàries i no per províncies

La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha defensat un desconfinament territorialitzat per regions sanitàries i no per províncies com el que va aprovar ahir el govern espanyol, que no responen "ni a criteris sanitaris ni funcionals". La portaveu del Govern ha celebrat que el desconfinament hagi ofert elements de diferenciació territorial i que "les decisions polítiques tinguin una base científica", però ha assegurat que la conferència de presidents celebrada fa uns dies "no va ser diàleg, sinó un monòleg del president espanyol davant els presidents de les comunitats autònomes".

Balears i País Basc, ha posat com a exemple Budó, també defensen que es doni "un retorn de les competències" per tal que les autonomies gestionin la sanitat. "No es pot obviar l'experiència de 37 anys, ningú coneix millor Catalunya que el govern de Catalunya", ha repetit en diverses ocasions Budó, que també ha citat les dues castelles i el País Valencià com a comunitats que no donen per bones les províncies com a unitats territorials per al desconfinament.

La Generalitat, en qualsevol cas, ha enviat el seu pla de desconfinament al govern espanyol i encara no ha rebut resposta, ha defensat Budó. El conseller de l'Interior, Miquel Buch, ha assegurat tanmateix que els Mossos només podran fer complir les ordres del pla estatal, que és qui té ara per ara les competències en la gestió del desconfinament. Si el desconfinament català no és aprovat, per tant, les seves mesures per sortir en diferents franges horàries seran només una recomanació.

Els consellers de l'Interior, Miquel Buch, de Salut, Alba Vergés, i de Presidència, Meritxell Budó, valoren en roda de premsa el pla de desescalada del confinament anunciat ahir pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez.