EN DIRECTE | Vergés: "L'índex de transmissió està baixant però no ens podem relaxar"

La consellera de Salut, Alba Vergés, compareix aquest dimecres telemàticament davant del Parlament per donar explicacions sobre com el seu departament ha gestionat la crisi del covid-19. És el tercer membre del Govern en fer-ho, després de que dilluns ho fes el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, i dimarts la consellera de Presidència, Meritxell Budó.

Ho fa en un dia significatiu, i és que avui el seu departament ha assumit la gestió de les residències de gent gran, que fins avui gestionava la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies que lidera Chakir El Homrani. Fins dimarts, segons el recompte del Govern, ja han mort a Catalunya 1.123 persones grans que vivien en aquests centres; a més, 448 estan hospitalitzades i el degoteig de casos no s'atura: més de la meitat de centres catalans (dels 1.073 que hi ha) tenen algun cas de coronavirus.

En la seva intervenció inicial, la consellera ha fet referència a aquesta qüestió candent des d'un punt de vista tècnic i s'ha limitat a explicar que el canvi s'ha fet per tal de donar a les residències "tot el suport des de l'àmbit de la salut". També ha evitat qualsevol polèmica i ha defensat la seva gestió i la del conseller Chakir El Homrani, assegurant que han treballat "moltíssim" per desenvolupar un mapa sobre la situació actual dels geriàtrics.

L'oposició: "La situació no està controlada"

Tota l'oposició ha coincidit en reconèixer el volum de feina a la que s'ha hagut d'enfrontar el departament des que va esclatar la crisi sanitària, però no li ha estalviat les crítiques, sobretot en com s'ha gestionat el tema de les residències de gent gran. Jorge Soler (Cs) li ha demanat a la consellera que no li faci vergonya “demana ajuda a altres comunitats” per afrontar la situació, mentre que la socialista Assumpte Escarp li ha dit que, amb més de mil morts als geriàtrics, la situació "ni està controlada ni està a prop d'estar-ho". Marta Ribas, dels comuns, també li ha retret que la gestió a les residències ha sigut "un error des del principi", i Santi Rodríguez (PP) ha lamentat que no s'hagi fet un gir de timó fins avui.

Diagnòstic del moment

Vergés ha fet un diagnòstic positiu de com evoluciona la lluita contra el virus: "L'índex de transmissió està baixant. És positiu però no ens podem relaxar", ha avisat. Així, ha defensat mantenir un confinament dur com fins ara per evitar que "hi hagi rebrots". "No tornarem a una situació de normalitat fins d'aquí a moltes setmanes i no sabem com serà aquest normalitat", ha avisat. Pel Govern ara la prioritat és mantenir el confinament tal i com està per dos motius: evitar rebrots contundents dels virus i evitar "comprometre el sistema sanitari".

UCIS i material

La consellera ha fet un repàs a la situació de les UCIs i ha ofert dades per defensar que s'ha estabilitzat en els darrers dies, és a dir, que hi ha capacitat per atendre a tots els infectats pel virus en situació greu. Segons les xifres de la consellera, ara mateix hi ha 2019 UCIs a Catalunya. D'aquestes, 1.763 unitats estan preparades per malalts dels virus de les quals n'estan ocupades 1.524 -un 87%-. També ha assegurat que hi ha material a disposició dels professionals, tot i que ha admès les dificultats per comprar-ne.