Deixen en llibertat el clan dels Charlines

Llibertat per als Charlines i 14 detinguts més en el marc de la macrooperació 'Barrancabermeja'. El Jutjat d'Instrucció número 4 de Vigo ha deixat en llibertat amb càrrecs el patriarca del clan dels Charlines, Manuel Charlín Gama, i el seu fill Melchor. El jutge Juan Carlos Carballal ha decretat per al fill compareixences cada 15 dies, mentre que pel pare, Manuel, no s'han aplicat mesures cautelars. Segons fonts judicials consultades per l'agència Efe, no s'ha pogut acreditar completament la relació entre el clan i la partida de cocaïna que transportava el vaixell interceptat prop de l'arxipèlag portugués d'Açores, i que podria ser de 2,5 tones, sense dades del pesatge oficial. Pare i fill van ser arrestats a la casa familiar de Vilanova d'Arousa (Pontevedra), al mateix habitatge on van ser assaltats fa uns mesos.

El jutge, però, ha ordenat l'ingrés a presó de 12 persones, inclosa la tripulació del vaixell que portava la cocaïna i que tenia com a objectiu introduir la droga per la costa gallega. La causa, però, segueix el seu recorregut judicial per presumptes delictes de tràfic de drogues i organització criminal. L'operació, que va començar ara fa un any, ha desarticulat una de les organitzacions més importants dedicades a la importació de cocaïna que operava en terres gallegues, segons ha indicat la Policia Nacional.