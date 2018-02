Deixen en llibertat el fill del principal sospitós del crim de Susqueda

El jutjat d'instrucció número 2 de Santa Coloma de Farners, que investiga el crim del pantà de Susqueda de l'agost de l'any passat, ha deixat en llibertat provisional avui el fill del principal sospitós d'aquest doble homicidi. El noi, d'uns 28 anys, s'ha acollit al dret de no declarar i continua com a investigat per un delicte de drogues. Fonts pròximes al cas expliquen que s'investiga el jove per la seva vinculació amb una plantació de marihuana a la zona del pantà de Susqueda. El fill de Jordi Magentí Gamell -l'acusat de la mort de dos joves del Maresme que van desaparèixer a finals d'agost- va quedar detingut aquest dilluns, poques hores després que el seu pare, a Salt. La causa del jutjat que investiga el crim continua sota secret de sumari.

Després de la detenció del fill, fonts policials van concretar que el noi té antecedents per tràfic de drogues i, de fet, s'investiga si el tràfic de marihuana pot estar relacionat amb el crim de Susqueda. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant proves avui relacionades amb els dos homicidis. La comitiva judicial ha reprès aquest matí els escorcolls a Anglès i de moment s'ha centrat en un camp proper que ja es va inspeccionar dimarts. Segons l'ACN, la policia científica ha tornat a portar detectors de metall per intentar localitzar l'arma utilitzada en el crim. Les dues víctimes tenien ferides de bala.

Els Mossos no tenen dubtes de l'autoria de Magentí Gamell en la mort dels dos joves del Maresme i dilluns van trobar una arma a casa de la seva mare, tot i que actualment el principal sospitós vivia a casa del seu oncle. Però fonts pròximes al cas han descartat que aquesta arma tingui a veure amb el crim. Abans d'entrar a la presó per haver assassinat la seva exdona, Magentí solia anar a caçar.

Pel que fa a Jordi Magentí Gamell, es preveu que els Mossos esgotin les 72 hores de detenció fins demà (excepte que el jutjat no decideixi prorrogar el seu arrest). Si no es prorroga la detenció, Magentí Gamell haurà de declarar demà al jutjat de Santa Coloma de Farners que investiga el doble crim del pantà de Susqueda.