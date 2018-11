Denuncien que la Generalitat incompleix el seu protocol per prevenir l'ablació

La Fundació Wassu-UAB denuncia que la Generalitat incompleix el seu propi protocol de prevenció de la mutilació genital femenina (MGF), l'ablació, centrant-se gairebé en exclusiva en el càstig i la coerció, malgrat que "les evidències" demostren que és una via abocada al fracàs. La directora de l'entitat, Adriana Kaplan, ha assegurat aquest dilluns en unes jornades internacionals sobre l'ablació que entre els anys 2012 i 2016 ''s'ha perdut la pista'' de 400 nenes catalanes, que ja no consten com a residents a Catalunya. Un percentatge petit d'aquest grup ha tornat als països d'origen dels progenitors per motius econòmics i a causa de la crisi o directament han obtingut la nacionalitat espanyola, però la majoria han marxat per "por que els retirin els passaports" i ja no puguin viatjar a l'Àfrica, ha explicat.

Kaplan, antropòloga de formació, defensa mètodes més adreçats a la prevenció, com la implicació de famílies, mestres i professionals de la primera atenció sanitària que estan en contacte amb les famílies de tradició cultural on l'ablació no només està ben considerada per facilitar la integració de les nenes a la societat sinó que no es considera com la mutilació d'un òrgan, ja que s'equipara sovint amb la circumcisió dels homes.

Aquesta idea de 'bondat' complica poder esborrar fàcilment de l'imaginari col·lectiu que és una pràctica inofensiva mentre que, en realitat, és una mutilació en tota regla que causa danys físics i emocionals per a tota la vida a les dones intervingudes. Immediatament després de l'extracció del clítoris, la nena pot patir infecció, hemorràgia o el tètanus, perquè en moltes ocasions la intervenció es fa sense les condicions mínimes d'higiene i el ganivet es reutilitza o no es desinfecta prou. A llarg termini, la dona pateix menstruacions doloroses, infeccions d'orina recurrents i complicacions greus en el moment del part, amb esquinç vaginal o patiment fetal. A més, a les dones se'ls pren el plaer sexual.

Per això, afirma Kaplan, és millor convèncer amb pedagogia que no només perseguir policialment i judicialment els pares que practiquen la MGF. Segons Kaplan, en tots els plans socials en marxa, el "100% de les nenes han tornat intactes", és a dir, no mutilades, dels viatges a l'Àfrica. "Es tracta de desconstruir el prejudici" cap a les dones d'origen africà, ha explicat l'antropòloga, per evitar-los la "revictimització". En aquest sentit, ha afirmat que aquest col·lectiu resident a Catalunya és víctima de la tradició de les seves cultures maternes i de la legislació catalana.