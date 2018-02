Denuncien una agressió de la Policia Nacional a un intern del CIE de Barcelona

Les plataformes Tanquem els CIE, Irídia i PAHC Bages han denunciat que un intern del CIE de la Zona Franca va ser agredit el 3 de febrer per quatre agents de la Policia Nacional. Els fets es van produir, segons l'escrit adreçat al jutjat de guàrdia, quan els agents van tancar dos interns en una habitació. A un el van empènyer contra la paret i el van deixar marxar, mentre que a l'altre el van immobilitzar, bufetejar i colpejar amb puntades de peu als braços i les cames, segons s'exposa la denúncia. El text afegeix que l'agressió es va produir després que un funcionari agafés pel coll un intern al pati i els seus companys li retraguessin els fets.

Està previst que el jove que ha denunciat l'agressió sigui deportat aquest dimecres i les plataformes denunciants han exigit que se suspengui l'expulsió perquè pugui declarar. Per la seva part, fonts de la Policia Nacional han negat els fets i han atribuït la denúncia a l'intent de frenar la deportació prevista, i han destacat que el servei mèdic aliè al cos –de la Creu Roja–, que és al CIE les 24 hores, no va rebre cap visita de l'intern denunciant. Fonts policials també han apuntat que el jutjat de vigilància i el servei jurídic permanent del centre no tenen cap constància dels fets, que s'haurien produït fa uns 10 dies.

Les plataformes denunciants, mentrestant, han exigit que s'obri una investigació per conèixer els agents responsables dels fets i perquè "no quedin impunes". Segons consta a la denúncia, el jove agredit va passar un reconeixement mèdic –tot i que assegura que la Creu Roja no li va donar cap informe d'assistència mèdica–, mentre que els agents haurien anat a la seva habitació de matinada per disculpar-se i demanar-li que no presentés denúncia. També exposa que ha patit danys físics, amb dolors per les empentes i cops al turmell, i psíquics, amb símptomes d'angoixa i l'estat d'ànim alterat.