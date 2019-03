Denuncien penalment un conductor de Roses per simular un accident amb un porc senglar per cobrar l'assegurança

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 33 anys i veí de Roses (Alt Empordà) com a presumpte autor d'un delicte d'estafa en grau de temptativa. Va passar el 7 de març pels volts de tres quarts de deu del matí. El cos va rebre l'avís d'un accident al punt quilomètric 26,7 de la N-260, al seu pas per Garriguella (Alt Empordà) i, un cop allà, van localitzar el vehicle amb desperfectes lleus. El conductor havia resultat il·lès i havia gestionat el servei d'assistència. Mentre feien diverses comprovacions, el conductor els va explicar que havia col·lidit amb un porc senglar. Els agents, però, van sospitar al comprovar que els danys no es corresponien amb els fets relatats.

Durant la inspecció del vehicle, els Mossos d'Esquadra no van trobar cap resta de l'animal que, segons la versió del conductor, havia col·lidit amb el vehicle. A més a més, els agents van sospitar que les ratllades del cotxe podien haver-se fet amb un element de plàstic. També van veure com el llum antiboira danyat tenia fang sec al seu interior, fet que els va portar a pensar que els danys s'havien produït feia temps. El conductor també havia sol·licitat servei d'assistència però el cotxe podia circular sense problemes.

D'altra banda, l'home va contradir-se en nombroses ocasions mentre els agents li preguntaven pels fets. Finalment, va acabar admetent que feia quatre mesos que tenia els danys al vehicle.

Per tot plegat, els Mossos van obrir-li diligències penals com a presumpte autor d’un delicte d’estafa en grau de temptativa. El denunciat és un home de 33 anys, veí de Roses (Alt Empordà) i nacionalitat romanesa que no té antecedents. Està previst que declari davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres quan sigui requerit.