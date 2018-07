Desallotgen el gran nucli de barraques del costat de les Glòries

La Guàrdia Urbana està desallotjant, aquest matí de dimarts, el gran nucli de barraques que s'havia instal·lat al costat de la plaça de les Glòries de Barcelona, als peus del flamant mercat dels Encants i que, els últims mesos, havia crescut en població. Segons els últims càlculs municipals, hi malvivien 61 persones, entre les quals -com a mínim- tres menors d'edat, mentre que a principis d'any el consistori hi tenia controlats una trentena de residents. Hi ha,a més, una població fluctuant que, tot i que fa vida a l'espai -moltes persones es dediquen a la ferralla-, no hi dorm. El solar té una part de propietat privada, on s'hi han d'aixecar pisos, i una de pública, que s'ha de convertir en una zona verda. Els residents, segons han informat fonts del consistori, estaven avisats des de divendres que el desallotjament seria imminent i, de fet, ja hi ha pensions autoritzades per a les famílies amb menors d'edat a càrrec que ara, però, rebutgen aquesta solució i s'hi està parlant.

El solar està ocupat per un assentament de manera continuada des del març del 2016. L'Ajuntament, davant dels "riscos de seguretat i salubritat existents" i per la necessitat de donar ús a l'espai, va iniciar, el juny del 2017, el procediment de recuperació d'ofici de l'espai. El jutjat ha autoritzat, finalment, el desallotjament. Fonts municipals han apuntat a aquest diari que l'operatiu d'aquest dimarts compta amb la presència de diferents serveis municipals (seguretat, neteja i serveis socials) i que la intenció és oferir allotjament d'emergència i atenció social a qualsevol persona que el vulgui. Per aquest motiu hi ha places previstes als centres de primera acollida (CPA),al Centre d'Urgències i Emergències Socials i en pensions.

Segons les dades del primer trimestre de 2018, a Barcelona viuen 536 persones en 77 assentaments diferents. Es tracta de la xifra més alta des del 2014. L'Ajuntament atribueix aquest nou creixement a l'expulsió de ciutadans de l'Europa de l'Est per part dels governs francès i italià. Mols dels residents de l'assentament de les Glòries són,de fet, d'origen romanès.