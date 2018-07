Descobreixen a Castelldefels l'esquelet d'una espècie extingida de rinoceront

Investigadors del Grup de Recerca del Quaternari de la Universitat de Barcelona han descobert a Castelldefels un esquelet de rinoceront que pertanyia a una espècie ja extingida. Els ossos de l'animal tenen uns 160.000 anys d'antiguitat i s'han trobat precisament a l'anomenada Cova del Rinoceront, un jaciment on el 2015 ja s'havien descobert dos esquelets d'aquests mamífers. En el cas de l'última troballa, l'animal formava part de l'espècie 'Stephanorhinus hundsheimensis', que seria similar als actuals rinoceronts negres africans.

Les restes trobades inclouen les dues extremitats anteriors de l'animal, les costelles, part de la columna vertebral i el crani amb les dues mandíbules. Segons els investigadors, l'animal probablement hauria caigut de manera accidental a la cova, on va morir en quedar-hi atrapat. A través de l'anàlisi de les dents han pogut saber que era un rinoceront jove, d'uns set anys, i que vivia en espais oberts. Les restes s'extrauran de la cova aquest estiu i s'estudiaran. L'Ajuntament de Castelldefels preveu organitzar una exposició al municipi sobre el jaciment on es pugui veure part dels esquelets trobats a les excavacions arqueològiques.

La Cova del Rinoceront és un jaciment arqueològic amb una llarga seqüència cronològica, que comprèn des dels 200.000 fins als 80.000 anys d'antiguitat. Al jaciment hi ha una gran quantitat de restes de fauna en un estat de preservació excel·lent. El 2012 s'hi va descobrir l'esquelet d'una cria d'elefant i, el 2015, dos esquelets de rinoceronts joves. Pel que sembla, aquesta cova del Garraf va funcionar com a trampa natural per a molts animals.