Desestimat el recurs contra la llibertat provisional de la Manada

L'Audiència de Navarra ha desestimat el recurs interposat per la fiscalia i les acusacions contra la llibertat provisional acordada fa un mes per als cinc membres de la Manada, condemnats a nou anys de presó per abusos sexuals comesos als Sanfermines del 2016. La resolució, que compta amb el vot particular en contra d'un dels magistrats, respon al recurs presentat pel fiscal, l'acusació particular que representa la víctima i les acusacions populars exercides pel govern de Navarra i l'Ajuntament de Pamplona, que van demanar la revocació de la interlocutòria.

La interlocutòria, que va comptar amb el vot discrepant del mateix magistrat que ara, advocava per la pròrroga de la presó sense condicions, i s'acordava decretar la presó provisional sota fiança de 6.000 euros per als cinc integrants de la Manada, condemnats per un delicte d'abusos sexuals amb prevalença.

Als cinc condemnats se'ls imposaven també mesures cautelars, com l'obligació de comparèixer els dilluns, dimecres i divendres al jutjat corresponent de la seva localitat de residència; se'ls prohibia entrar a la Comunitat de Madrid, on resideix la víctima, i comunicar-s'hi. A més, s'acordava la retirada del passaport dels cinc homes, i se'ls prohibia sortir del territori nacional sense autorització judicial.

Precisament, el suposat incompliment d'una d'aquestes condicions per un dels processats, la d'obtenir el passaport, va motivar posteriorment una nova vista de l'Audiència Navarra per decidir sobre la revocació de la presó provisional a l'home, però el tribunal encara no ha donat a conèixer la seva decisió.