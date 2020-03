Desmantellen el narcopís que ha posat en guàrdia els veïns de Sant Antoni

Després de setmanes de seguiments, la policia ha passat aquest divendres a l'acció contra alguns dels narcopisos que tenen identificats al barri de Sant Antoni de Barcelona. Aquest matí, agents dels Mossos d'Esquadra han desmantellat el punt de venda i consum de droga del principal del número 29 del carrer Viladomat. Un pis que, com va explicar aquest diari, s'havia convertit en un autèntic malson per als veïns, que denunciaven baralles constants i, també, petits robatoris a l'entorn. Això ja havia fet augmentar la presència policial a les zones pròximes i aquest divendres, finalment, s'ha procedit a entrar-hi. I la Guàrdia Urbana també ha desallotjat el narcopís que funcionava al número 41 del carrer Manso. L'actuació arriba després que durant els últims dies els veïns hagin penjat a les xarxes socials fotografies de xeringues en els espais pacificats de la superilla del barri i de persones punxant-se en algun dels bancs.

Des de la plataforma Sant Antoni Vigila, que agrupa comerciants de la zona, recullen signatures perquè els Mossos puguin agilitzar els procediments per desallotjar aquests pisos. La idea, com explica una portaveu, és portar el redactat a diferents instàncies com el Síndic de Greuges. En un comunicat la plataforma assegura que prenen aquesta mesura per "l’increment desmesurat de l’ocupació il·legal de pisos i locals al barri" i per les molèsties que generen els narcopisos al veïnat. La plataforma, de fet, es va constituir com a tal arran de l'onada de robatoris que van patir els comerços de la zona a l'estiu.

Els veïns confien que l'operatiu policial es repeteixi ara en altres punts de venda i consum de droga que ja tenen localitzats. I lamenten que hagi de passar tant temps des que s'identifica un narcopís fins que s'arriba a desmantellar. En el cas del narcopís que avui s'ha desallotjat al carrer Viladomat, la primera alerta es va donar a finals d'any, després que els veïns sentissin sorolls i baralles en un pis que portava buit més d'una dècada i que, des del 2004, és propietat de la promotora immobiliària Domusolver.

El fenomen dels narcopisos ha repuntat els últims mesos tant al Raval com en alguna de les zones pròximes, com Sant Antoni i el Poble-sec. Els Mossos defensen que ara hi ha un engranatge que no hi havia fa dos anys que permet que en unes setmanes es pugui tancar un narcopís. Malgrat tot, reconeixen que va en funció dels indicis que poden recollir, de l'autorització del jutjat per permetre l'escorcoll i del tipus d'investigació que fan.