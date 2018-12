Detectades quatre noves ones gravitacionals, l'eco d'impactes còsmics de fa milions d'anys

L'observatori de detecció d'ones gravitacionals LIGO, als Estats Units, amb la col·laboració de l'interferòmetre europeu Virgo, ha detectat quatre noves ones gravitacionals. Aquestes oscil·lacions en la curvatura de l'espaitemps, predites per Albert Einstein en la seva teoria de la relativitat l'any 1916, arriben ara a la Terra com a eco de les fusions i col·lisions de grans objectes còsmics produïdes milions d'anys enrere. En la recerca hi han participat científics del Grup de Relativitat i Gravitació de la Universitat de les Illes Balears i un grup de la Universitat de València.

En total, els equips científics van anunciar dissabte passat la identificació d'ones gravitacionals d'un total de 10 impactes (4 no detectats fins ara) entre forats negres binaris de massa estel·lar o fusions d'estrelles de neutrons, en unes campanyes d'observació obertes el setembre del 2015 i tancades l'agost del 2017.

Entre els nous esdeveniments anunciats s'ha identificat la font d'ones gravitacionals més massiva i llunyana mai observada, una energia equivalent a gairebé cinc masses solars en radiació gravitacional emesa arran de la fusió ocorreguda fa aproximadament 5.000 milions d'anys.

"L'anunciament de 4 fusions addicionals de binàries de forats negres ens aporta més informació sobre la natura de la població d'aquests sistemes a l'Univers i restringeix millor el ritme d'esdeveniments d’aquesta mena de fenòmens", ha explicat Albert Lazzarini de Caltech, director adjunt del laboratori LIGO. "La pròxima campanya d'observació, que començarà la primavera

del 2019, hauria de conduir a la detecció de molts més candidats a ones gravitacionals i la ciència podrà créixer”, ha dit David Shoemaker, portaveu de la col·laboració científica entre LIGO i l'observatori europeu Virgo. "És un moment increïblement emocionant", ha ressaltat.

El detector Virgo, operat per científics de sis països europeus (entre els quals Espanya), va ser construït l'any 1996 a Itàlia per mesurar amb gran precisió les ones gravitacionals. L'any 2007 va iniciar un projecte de col·laboració amb l'observatori dels EUA LIGO per analitzar conjuntament les dades obtingudes.

"És gratificant veure les noves capacitats disponibles amb la incorporació de Virgo a la xarxa global”, ha afegit Shoemaker: "Especialment la nostra precisió d'apuntament enormement millorada permetrà als astrònoms trobar ràpidament qualsevol altre missatge còsmic emès per les fonts d'ones gravitacionals”.