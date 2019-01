Dos detinguts al metro de Barcelona per una agressió homòfoba

Els Mossos d'Esquadra han confirmat la detenció, aquest matí, de dos nois com a presumptes autors d'una agressió al metro de Barcelona. Els fets han passat a primera hora del matí, quan la víctima es dirigia a treballar. Segons el seu testimoni es tracta d'una agressió per motius homòfobs.

La víctima ha explicat a través de les xarxes socials que un grup de quatre nois han entrat al mateix vagó on era ell i s'han posat a increpar-lo. Davant aquest assetjament la víctima ha decidit canviar de lloc, però el grup l'ha seguit molestant. Quan la víctima s'hi ha encarat verbalment un dels nois li ha dit: "Per què no m'ho dius d'home a home? Ah, és clar és que tu ets 'maricón'". Davant l'agressivitat verbal, la víctima relata que ha fet servir l'intèrfon d'ajuda per posar-se en contacte amb el servei del metro, que ha arribat a respondre però que no ha pogut oferir cap solució sobre la marxa.

Segons el discurs de la víctima, un cop ha baixat del vagó i just abans de pujar les escales, els nois l'han atacat per l'esquena i li han clavat diversos cops i puntades de peu, fins que han arribat els vigilats de l'estació i han aturat l'agressió. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) han hagut d'atendre la víctima al mateix llocs dels fets.

TMB ha confirmat a l'ARA els fets i ha matisat que, tot i que les detencions s'han fet a la parada d'Urquinaona, tal com expliquen els Mossos, els fets han succeït a la parada d'Arc de Triomf. La companyia ha assegurat que treballa des de primera hora del matí per trobar totes les imatges disponibles que ajudin a esclarir els fets. També han condemnat l'atac, han fet explícit el seu suport a la víctima i han deixat clar que es posa a disposició de les autoritats per ajudar en qualsevol aspecte de la investigació.