Detenen l'alcalde de Badalona per conduir amb símptomes d'haver begut

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al vespre l'alcalde de Badalona, Àlex Pastor, per conduir per l'Eixample de Barcelona amb símptomes d'haver consumit alcohol. Els agents van veure que el vehicle circulava fent esses i el van aturar. Quan van indicar-li que havien de fer-li una prova d'alcoholèmia ell es va negar i va insistir en que era l'alcalde de Badalona. Segons publica el diari TOT Barcelona i han confirmat a l'ARA fonts policials, Pastor es va arribar a enfrontar als agents i finalment va quedar detingut per agressió a l'autoritat.

La reacció del PSC davant d'aquests fets, que a més es produeixen en ple confinament, ha estat immediata. "Davant els fets coneguts que afecten l’alcalde de Badalona, Àlex Pastor, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) el suspèn de militància i li demana la renúncia a tots els seus càrrecs públics", va dir el partit en un comunicat emès aquesta matinada. Pastor havia estat recentment de baixa laboral, durant tot un mes, i s'havia reincorporat aquest 17 de febrer.

El líder del PP a Badalona, Xavier García Albiol, també es va afanyar a reaccionar i ja ha anunciat a través de Twitter que presentarà una moció de censura.

Esta información me ha llegado por varias fuentes. El alcalde de #Badalona ha sido detenido conduciendo borracho e intentando agredir a la policía. Si es así mañana como partido mas votado inicio conversaciones para presentar moción de censura https://t.co/Ixj9J1Cb1L vía @el_pais — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) April 21, 2020

Pastor és alcalde de Badalona des del juny de 2018, en substitució de Dolors Sabater, de Guanyem Badalona en Comú.