Detenen un dels condemnats pel cas Ciutat morta per la mort d'un home a Saragossa

La Policia Nacional ha detingut Rodrigo Lanza, un dels condemnats pel cas 4-F que protagonitzen el documental 'Ciutat morta', per la mort d'un home de 53 anys a Saragossa, segons ha avançat 'El Periódico' i ha pogut confirmar l'ARA. Lanza està acusat d'haver colpejat mortalment la víctima -que portava uns tirants amb la bandera espanyola- la matinada del divendres passat. Els fets van passar a la sortida d'un bar situat a una zona de copes de la capital aragonesa, on vivia des de feia uns anys. Segons la policia, Lanza, acompanyat de tres persones més, hauria recriminat a la víctima que portés els tirants amb la bandera espanyola abans d'atacar-lo.

Després del retret, l'arrestat hauria colpejat l'home de 53 anys, que ha mort per aquestes ferides. Ara la policia està pendent del resultat de l'autòpsia per saber quin tipus de cop que va rebre la víctima. Lanza ha declarat que li va fer un sol cop de puny al bar, segons Efe, tot i que els agents sospiten que hauria utilitzat algun objecte, com una barra de ferro. Es preveu que demà comparegui davant del jutge. La víctima, que simpatitzava amb la Falange, segons Efe, ha finat aquest dimarts a l'Hospital Clínic de Saragossa per mort cerebral.

Lanza va complir una condemna de cinc anys pel cas 4-F. Quan ja n'havia sortit, arran del ressò del documental 'Ciutat Morta', va criticar el seu procés com un exemple d'abús policial. 'Ciutat morta' se centra molt en la història de Patricia Heras, que es va suïcidar després de ser condemnada per uns fets que ella sempre havia negat. El 4 de febrer del 2006 un agent de la Guàrdia Urbana va rebre un impacte al cap quan vigilava una casa ocupada. La policia va detenir set persones i les va traslladar a l’Hospital del Mar. Allà van coincidir amb Heras, que sempre va assegurar que hi era perquè havia tingut un accident anant en bicicleta, i la van detenir creient que hi estava relacionada.