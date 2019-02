Detingut un home de 78 anys per haver abusat d'una noia de 15 anys en un prostíbul de Badalona

Un home de 78 anys ha sigut detingut per la Policia Nacional per haver abusat sexualment d'una menor de 15 anys en un prostíbul de Badalona. L'home amenaçava la noia dient-li que difondria uns vídeos íntims de la seva germana i li pagava 10 euros pels seus serveis. També han resultat detinguts els dos homes d'origen xinès responsables del prostíbul, que anunciava a internet serveis sexuals de dones asiàtiques. A l'ancià se li imputen els delictes d'abús sexual a una menor i corrupció de menors, mentre que als dos ciutadans xinesos se'ls imputen diversos delictes relacionats amb la prostitució i contra els drets dels treballadors.

El prostíbul estava situat en un petit espai en condicions insalubres, on vivien sis dones d'origen xinès sense documentació. Segons la Policia Nacional, l'espai, que estava situat en un edifici de dues plantes, no tenia les mínimes condicions d'habitabilitat. Els responsables del local controlaven les dones i portaven la comptabilitat dels serveis sexuals.

Els agents van trobar la noia de 15 anys despullada i amagada en un armari, on l'home l'havia obligat a entrar arran de la presència policial. La noia va explicar als agents que, per por i davant l'amenaça de l'home de difondre uns vídeos d'una germana seva, hauria accedit a mantenir relacions sexuals amb ell per tercera vegada i a canvi de 10 euros. La menor va ser alliberada i entregada als seus familiars.