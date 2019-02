Detingut un home que manipulava caixers automàtics per robar els bitllets que treien els clients

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Igualada un home acusat d'un delicte continuat d'estafa per manipular caixers automàtics del Segrià, el Pla d'Urgell i les Garrigues amb l'objectiu de quedar-se els diners que treien els clients. L'arrestat, de 41 anys, de nacionalitat romanesa i veí de la capital de l'Anoia, instal·lava una platina metàl·lica al dispensador de diners dels caixers automàtics perquè fes de topall per cometre el robatori.

D'aquesta manera, quan un client volia treure bitllets, no sortien del dispensador i es quedaven enganxats. Un cop la persona que volia treure efectiu marxava, l'estafador treia els diners que s'havien quedat a la platina. A l'arrestat se'l relaciona amb una dotzena d'estafes d'aquest tipus i té nombrosos antecedents per fets similars. Divendres va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada.

La investigació policial va començar el juliol de l'any passat, quan es va detectar que en diferents sucursals bancàries de poblacions del Pla d'Urgell, el Segrià i les Garrigues s'havien produït diverses estafes amb la modalitat coneguda com a 'cash trapping'.



Els agents van poder identificar el presumpte estafador, a qui se'l relaciona amb 12 estafes continuades, comeses entre els mesos de juliol i gener en poblacions del Segrià, el Pla d'Urgell i les Garrigues. Finalment, dimecres l'individu va ser localitzat i detingut a Igualada. El mateix dia es va escorcollar el seu domicili, on els Mossos van localitzar plaques metàl·liques, cola, dissolvents i altres estris per confeccionar els topalls. La investigació continua oberta i no es descarta que el detingut estigui implicat en altres estafes de la modalitat 'cash trapping'.

Els Mossos d'Esquadra han informat que "per evitar ser víctimes d'aquestes estafes" cal trucar al 112 o al telèfon d'assistència del banc per assegurar-se que es tracta d'una avaria, "si veiem qualsevol modificació del caixer, com ara càmeres no habituals, teclats estranys o retenció de targeta o diners".