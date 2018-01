Diana Quer va morir estrangulada i no atropellada com sosté el Chicle

La jove madrilenya Diana Quer va morir estrangulada i no atropellada com sosté el presumpte autor de la seva mort, José Enrique Abuín, conegut com 'el Chicle', segons ha determinat l'informe preliminar de l'autòpsia, que no ha pogut determinar si la jove va patir agressió sexual.

L'informe de l'autòpsia, enviat al jutge d'instrucció número 1 de Ribeira (la Corunya) i lliurat a les parts, ratifica que la mort de la jove madrilenya es va deure a asfíxia per estrangulament, segons han informat a Efe fonts pròximes a la investigació, encara que no se sap si Abuín ho va fer valent-se únicament de les seves mans o recorrent a un altre objecte, com les brides que van aparèixer al costat del cadàver.

L'autòpsia sí que ha determinat que el cos no presenta lesions traumàtiques compatibles amb un atropellament, com ha declarat Abuín, i els forenses no han pogut determinar si Diana Quer va ser agredida sexualment, per a la qual cosa s'esperen altres proves de laboratori.