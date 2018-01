Les proves d'ADN confirmen que el cos trobat és el de Diana Quer

Les proves d'ADN han confirmat que el cos que es va trobar diumenge a l'interior del pou d'una nau abandonada a la parròquia d'Asados (Rianxo, la Corunya) és el de Diana Quer. La Guàrdia Civil ho ha explicat aquest dimarts al migdia en una roda de premsa en la qual també ha detallat que sospitava de José Enrique Abuín, conegut com 'el Chicle', des del novembre del 2016. De fet, ha assegurat que encara hauria trigat "tres o quatre mesos" més a detenir Abuín si una altra noia no l'hagués denunciat el passat 25 de desembre per haver-la intentat introduir per la força dins del seu cotxe.

La policia ha definit 'el Chicle' com "un professional de la delinqüència". El coronel cap de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, Manuel Sánchez, ha explicat que, quan es va començar a investigar la desaparició de Quer, es va dividir la recerca en quatre àmbits: els vehicles que hi havia a A Pobra do Caramiñal (la Corunya) l'agost del 2016 -quan va desaparèixer la noia-, els telèfons mòbils utilitzats a la zona, els firaires que hi havia a l'agost a la festa d'aquest municipi i els possibles delinqüents. Amb els primers indicis de la investigació, l'octubre del 2016 ja es va concloure que la desaparició de Quer havia sigut un segrest i que algú "relativament professional" de la delinqüència se l'havia endut per la força.

Una de les hipòtesis de la policia havia sigut, fins fa una setmana, que més d'una persona havia forçat Quer a entrar dins d'un vehicle. En canvi, Sánchez ha apuntat aquest dimarts que Abuín disposa de la complexió física necessària per haver comès el crim en solitari. La Guàrdia Civil va començar a posar el focus sobre 'el Chicle' el novembre del 2016, però Abuín de seguida va detectar que el seguien i ell mateix va contactar amb la policia. "Pretenia saber què havíem investigat", ha assegurat Sánchez, que ha afegit que ell va relatar, en aquest contacte informal, que la nit que va desaparèixer Quer havia estat amb la seva dona a la festa d'A Pobra.

Quan la policia va citar Abuín i la seva dona com a testimonis, a finals del novembre del 2016, els dos van explicar que la nit de la desaparició de Quer l'havien passat junts, fora de casa, agafant gasolina. "Es va oblidar de la conversa informal", ha afirmat Sánchez, que ha destacat que, en canvi, el mòbil de la dona -segons el senyal telefònic- no s'havia mogut del seu habitatge aquella nit. Els cunyats d'Abuín també van mantenir la mateixa coartada. Llavors, 'el Chicle' va entregar un mòbil a la Guàrdia Civil que no es corresponia amb el seu número habitual. Quan al final va lliurar el seu mòbil habitual, la policia no va poder extreure'n res perquè l'havia restaurat amb l'argument que el telèfon s'havia espatllat.

Sense proves objectives

Aleshores, la policia es va quedar "sense proves objectives" contra Abuín. Per això, l'abril de l'any passat el jutge que investigava la desaparició de Quer va decidir arxivar provisionalment el cas. A partir d'aquell moment, la Guàrdia Civil va fer algun altre seguiment esporàdic a Abuín malgrat que el cas no va avançar fins al juliol, quan es va poder desbloquejar el mòbil de Quer. Així, es van poder fixar els punts exactes on havia estat la noia (segons el senyal del telèfon). Amb les noves dades telefòniques i després de fer una recreació dels fets a l'agost, just un any després de la desaparició, el passat novembre la policia va determinar "sense cap dubte" que 'el Chicle' estava al darrere de la mort de Quer.

La nit de la desaparició de la noia, una càmera d'una gasolinera havia enregistrat unes "boles de llum" que pertanyien a un cotxe compatible amb el d'Abuín. El coronel cap de la Comandància de Guàrdia Civil de la Corunya, Francisco Javier Jambrina Rodríguez, ha explicat que es treballava amb més de dos milions de dades telefòniques per ordenar-les i convèncer el jutge que tornés a obrir el cas. Una tasca que es preveia que encara s'allargués entre tres i quatre mesos més. Però el passat 25 de desembre, la descripció que va fer una noia de l'home a qui denunciava per haver-la intentat agredir sexualment coincidia amb 'el Chicle'.

Els detalls de la jove sobre el vehicle on -segons va relatar- un home l'havia intentat introduir per la força van permetre que la policia arribés a la conclusió que es tractava del cotxe d'Abuín.