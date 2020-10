Dimiteix el conseller de Polítiques Socials d'Ayuso

Dimissió al govern d'Ayuso. El conseller de Polítiques Socials, Igualtat, Famílies i Natalitat de la Comunitat de Madrid, Alberto Reyero, de Ciutadans, ha dimitit aquest divendres desitjant "sort i encerts" a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, i apel·lant a la "unitat de les institucions com el camí més encertat per vèncer el virus". La dimissió agafa Ayuso en un moment molt delicat políticament, després del xoc amb el govern espanyol.

A la carta de dimissió Reyero, que dirigia la gestió de les residències d'avis, agraeix a la presidenta la confiança i diu que "no es tracta d'una decisió amb presses sinó meditada": "Crec necessari tancar una etapa, fer un pas al costat i tornar a la meva feina a l'Assemblea". Reyero diu que la situació a les residències ara està "bastant controlada, tot i que no ens podem confiar: cal no abaixar la guàrdia i mantenir-se alerta".

Es dona el cas que Reyero va protagonitzar un enfrontament amb el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, del PP, per uns protocols de derivació de pacients de les residències, en què rebutjava el trasllat de gent gran als hospitals durant el pic de la pandèmia. Escudero va defensar que els protocols eren un "esborrany" enviat per "error".

La presidenta de la Comunitat ha agraït a Alberto Reyero el seu temps. "M'ha trucat i m'ha dit que preferia tornar a l'Assemblea per motius personals", ha dit en una entrevista a la Cope.