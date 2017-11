Setze detinguts en una operació contra el crim organitzat a Catalunya i Madrid

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional mantenen, des de primera hora del matí d'aquest dimecres, un dispositiu contra el crim organitzat a Madrid i Catalunya. L'operació,de la qual encara no han transcendit els detalls, té com a objectiu un grup criminal organitzat que està implicat en diferents àmbits delictius i els membres del qual són de nacionalitat georgiana,segons han explicat a Efe fonts properes a la investigació. Hi ha hagut actuacions a Barcelona, Gavà (Baix Llobregat), l'Hospitalet (Barcelonès), Mataró (Maresme) i Cornellà, segons ha confirmat Mossos a través del seu compte de Twitter. Fins al moment, la policia ha fet 16 detencions.

Conjuntament amb @policia treballem en un dispositiu contra el crim organitzat, vinculat a la màfia georgiana. Des de primera hora del matí s’estan portant a terme actuacions simultànies a Barcelona, Mataró, Gavà, Cornellà de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat i Madrid — Mossos (@mossos) 29 de novembre de 2017

Hi ha vehicles policials estacionats, per exemple, al carrer d'Escòcia, al barri de Vilapicina i la Torre Llobeta, al districte de Nou Barris. La policia també ha fet actuacions al carrer de Borgonya. Els Mossos han escorcollat un pis del carrer Espronceda.