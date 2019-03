Dos morts en l'incendi d'un habitatge a Tortosa

Dues persones han mort aquesta nit en l'incendi d'un habitatge a Tortosa, segons han informat aquest matí els Bombers, que van rebre l'avís del foc a les 22.24 h. Els Bombers els han rescatat amb vida però han mort poc després. Les víctimes són una dona de 92 anys i el seu fill de 68, que tenia mobilitat reduïda. La dona va ingressar a l'Hospital Verge de la Cinta amb ferides al 90% del seu cos i allà va morir.

Els fets van passar al carrer Hospitalet número 13, a la primera planta d'un edifici de tres pisos. L'edifici no té danys estructurals i no ha calgut desallotjar cap veí. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les circumstàncies del foc. L'incendi s'hauria produït per un accident domèstic mentre estaven cuinant, segons l'Ajuntament.

Tres dotacions de Bombers han treballat en l'extinció del foc i també han acudit al lloc dels fets equips del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), dels Mossos i de la policia local.