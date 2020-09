Educació habilita un canal de Telegram per informar les famílies d'incidències a l'escola i un altre per a professors

Les famílies estaran informades de la situació i de les possibles incidències del centre educatiu dels seus fills a través d'un canal Telegram. Ho ha anunciat aquest dimecres el conseller d'Educació, Josep Bargalló, que també ha dit que obriran un altre canal adreçat a professors. "L'única manera d'acabar amb els rumors i les notícies falses a l'escola és ser transparents", ha assegurat el conseller, que ha destacat l'aposta "obligada" de Salut i Educació per la transparència: "Som conscients que estem en una situació social de neguit per a l'escola i la societat i que aquest neguit exigeix informació i transparència".

A mitjans d'agost, Bargalló ja va anunciar que aquest aplicatiu permetria als directors d'escoles i instituts, o a aquells responsables que designin, informar en temps real de casos sospitosos, cribatges, resultats de proves i altres dades importants sobre la pandèmia de covid-19 i el seu centre.

A més, ha explicat que han transmès, tant ell com la consellera de Salut, Alba Vergés, una carta al professorat i a les direccions de centre perquè la reenviïn a les famílies, informant de "les mesures d'higiene i de prevenció que caldrà seguir a partir del 14 de setembre", quan comenci el curs.

Bargalló ha aprofitat l'avinentesa per demanar "una solució ara mateix" al govern espanyol per a les famílies que hagin d'atendre fills o altres familiars en quarantena. Ha afirmat que el Govern sap "com donar-la" però que no ho pot fer "jurídicament", i per això ha instat l'Estat a permetre que la Generalitat pugui actuar. "No pot començar el curs escolar amb la incògnita per a les famílies", ha avisat.